В Хабаровском крае вынесен приговор «Леди коготок»

Поначалу Елена Дзык делилась с подписчиками адекватными советами, но потом что-то произошло и от адекватности не осталось следа. Скриншот канала Е. Дзык

В Хабаровске вынесен обвинительный приговор жительнице Московской области, причинявшей вред здоровью клиентов, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

В сети Елену Дзык прозвали «Леди Коготок»: она вела аккаунты в соцсетях, где учила подписчиков ухаживать за ногтями, давала рекомендации по реконструкции и восстановлению ногтей. Позже «вышла в реал»: поехала с семинарами по всей стране. Примечательно, что у медицинского или иного образования, дающего право на чтение подобных лекций, у женщины нет. При этом деньги с клиентов она брала такие, будто имеет Нобелевскую премию – 95 тысяч рублей с человека.

В 2018 году «Леди коготок» добралась до Хабаровска, где в селе Бычиха также провела несколько семинаров. Одними словам дело не ограничилось: она убедила трех слушательниц «курсов», что у них серьезные проблемы с ногтями и необходимо удалить ногтевую пластину. Операции женщина провела в том же помещении, где и семинар. Как установило следствие, все происходило в антисанитарных условиях, а применявшиеся при этом обезболивающие имели серьезные побочные эффекты.

Женщине было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размерах (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и оказании медицинских услуг без лицензии, повлекшее причинение вреда здоровью (ч.1 ст. 235 УК РФ). Однако Елене Дзык удалось скрыться от следствия и какое-то время прятаться в одном из подмосковных районов. Гражданку все же нашли и доставили в Хабаровск.

Суд Хабаровского района признал «Леди коготок» виновной и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Во время расследования выяснилось, что Елена Дзык проводила «семинары» еще в шести регионах, где также делала клиенткам операции по удалению ногтей. Материалы уголовного дела направлены в эти регионы для решения вопроса об уголовном преследовании.