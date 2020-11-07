Михаил Тюко отметился в этом матче "покером" - забил четыре гола Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Это дня ждали – 7 ноября стартовал Чемпионат России по хоккею с мячом. Из-за сложной ситуации с коронавирусом было опасение, что старт чемпионата может быть перенесен. Однако буквально накануне федерация внесла изменения в регламент состязаний позволив заявлять на матч неограниченное количество игроков.

Если основной состав болеет – можно выпускать дублеров, сам же матч состоится в любом случае. Это особенно актуально для хабаровской команды, в которой несколько игроков стали обладателями положительных тестов на COVID-19. Соответственно тренерскому штабу пришлось решать нелегкую задачу кого выпускать на премьерную игру чемпионата. Кстати сказать, хабаровчанам пришлось сменить капитана – повязку примерил Юрий Шардаков.

Есть и еще один нюанс, в то время как новостная лента сообщала о том или ином товарищеском матче, которые проводили будущие соперники хабаровских армейцев, сами они вынуждены были сидеть дома, на карантине. Роспотребнадзор категорически запретил спортсменам выходы на лед. Так что перед стартовой игрой с «Мурманом» «красно-черные» провели всего три тренировки в арене «Ерофей».

Понятно, что ни о какой сыгранности команды и речи быть не могло. Тем не менее хабаровчане первыми открыли счет в матче. Первый гол чемпионата страны по хоккею с мячом забил Михаил Тюко уже на 3 минуте игры. На 20 минуте счет стал 2:0 – отличился Евгений Корев, а потом гости сначала отыграли забитые мячи, а потом неожиданно повели в счете. Первый тайм завершился со счетом 3:4 не в пользу хозяев льда.

Второй игровой отрезок начался с быстрой атаки мурманчан и счет стал 3:5. Казалось все - «СКА-Нефтяник» с треском проигрывает первый матч чемпионата и кому? Команде, которую раньше бы они даже не заметили. Но видимо и сами «красно-черные» понимали, что надо прибавлять. Скорости выросли, игроки стали лучше понимать друг друга и результат не замедлил появиться на табло.

- Видно было что нам было очень тяжело, в игру вошли вяло, движения не хватало, - рассказал Юрий Шардаков, - Эмоции были, но, наверное, не в правильное русло их вбросили. Торопились в атаку и «Мурман» поймал нас на ошибках. В перерыве разозлились на самих себя – нам стыдно так играть. Через работу, через какую-то пахоту нужно было находить себя и слава богу нам повезло, мы переступили через не могу и за счет движения вырвали этот матч.

К финалу матча – 10:5 в пользу армейцев, и это при том доигрывать им пришлось при двух удаленных игроках, а Денису Рысеву стоящему в воротах отражать пенальти.

- Сказалось, конечно, отсутствие игровой практики и, во-вторых, наш состав, тут говорить не надо достаточно посмотреть заявочный лист, - прокомментировал матч Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». – Что порадовало, ребята смогли достать из себя внутренние силы которые нам позволили доиграть матч и выиграть его. Ошибки, которые произошли в первом тайме – это отсутствие игровой практики ну и тем ребятам которые выходили на замену им объективно тяжело еще играть на таком уровне. Но через игры все наберут.

Следующий соперник хабаровчан будет посерьезнее. На льду арены «Ерофей» они скрестят клюшки с серьезно прибавившим в межсезонье московским «Динамо», командой которой Хабаровск уступил в финале розыгрыша Кубка России.

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