Камбэк с хет-триком: «СКА-Хабаровск» провел удивительный по накалу страстей матч с брянским «Динамо» выиграв со счетом 5:2. Фото с сайта ФНЛ

От этого матча на выезде в Брянске, состоявшегося почти сразу после тяжелой кубковой игры с казанским «Рубином», когда «СКА-Хабаровск» прошел в 1/8 финала Кубка России опытные болельщики, знающие свою команду многого, не ждали. И по началу игра эти опасения оправдывала, но затем армейцам удалось переломить ход поединка и завершить его с каким-то даже хоккейным счетом.

С первых минут матча «красно-синие» владели мячом и провели несколько красивых атак на ворота брянского «Динамо», правда так и не реализовав свои моменты, зато «бело-голубые», не мудрствуя лукаво сыграли на контратаке и первыми открыли счет в игре. Уже на 8 минуте Николай Мараев делает счет 1:0 войдя как нож в масло в оборону армейцев.

На 21 минуте Константин Базелюк, вышедший в этой встрече в основе центральным нападающим вместо Дмитрия Баркова, сравнивает счет, но не на долго – двумя минутами спустя «Динамо» повторив прием опять вырывается вперед. Юран недовольно хмуриться и на перерыв хабаровская команда уходит, проигрывая один мяч.

Неизвестно что сказал в раздевалке своим подопечным новый главный тренер СКА, но выйдя на поле на 47 минуте Константин Базелюк, к удивлению болельщиков «красно-синих», делает дубль сравнивая счет, а затем на 49 минуте Ираклий Квеквескири выводит армейцев вперед – 3:2.

Но этим дело не кончилось на 56 минуте забивает Владислав Брагин – 4:2, а потом после грубой ошибки обороны брянского «Динамо» арбитр назначает пенальти который с уверено и даже как-то лениво реализует разыгравшийся Базелюк – 5:2. Затем армейцы довели матч до конца так и не дав сопернику изменить счет.

Удивительно не везло в этом матче герою кубковой встречи с «Рубином» - Рамазану Гаджимурадову, забить он очень хотел, но каждый раз что-то шло не так и стопроцентно голевые моменты срывались. Видимо после замечаний Юрана о том, что хватит играть в детский футбол Рамазан пытается найти свой стиль, но то, что получилось с казанцами не вышло в Брянске. Впрочем, Рамазан очень неплохо ассистировал на поле и зная этого игрока можно предположить, что поиски много времени не займут.

- В перерыве мы поговорили, может где-то на повышенных тонах, но самое главное, что они вышли во втором тайме и сделали это, - отметил после матча Сергей Юран, главный тренер «СКА-Хабаровска». - Поэтому нужно поблагодарить ребят, потому что были опасения. Непростая дорога: сначала самолёт, потом автобусом добирались, они выхолощены в плане эмоций после кубка, всё-таки «Рубин» прошли, команду премьер-лиги. Были опасения, что может и силёнок не хватить. Хватило. И доминировали, и играли в атаку, и движение было запредельное. Как раз то, о чём я говорил, что ещё выжму из них. Поэтому победили, я считаю, заслужено.

Сейчас «красно-синие» занимают 11 место в турнирной таблице Первенства с 28 очками, набранными за 20 туров. Армейцы возвращаются в Хабаровск где 11 ноября проведут матч с «Нефтехимиком».

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