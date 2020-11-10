Ничья чемпионов: хабаровский «СКА-Нефтяник» и столичное «Динамо» так и не выяснили кто сильнее Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Московское «Динамо» - один из явных фаворитов этого чемпионата, москвичи даже несмотря на потерю домашней арены (ее используют как госпиталь для больных коронавирусом) смоги подойти к открытию сезона в очень хорошей форме. Это было видно еще в Ульяновске, где прошел решающий матч за Кубок России. СКА тогда уступил «бело-голубым» с серьезным счетом.

Напротив, у «СКА-Нефтяника» начало сезона не задалось. Сказалась начавшаяся в межсезонье чехарда со сменой руководства клуба и главных тренеров. А после кубковых игр с командой и вовсе приключилась худшее из всего что могло случиться – игроки заболели коронавирусом. Выйти из карантина хабаровские хоккеисты смогли только непосредственно перед стартом чемпионата.

Это не могло не сказаться на физической форме и на сыгранности команды, которая провела всего три тренировки на льду арены «Ерофей». А уж про то, как чувствовали себя спортсмены, переболевшие COVID-19 и говорить не приходиться. Коронавирус поражает легкие – попробуй побегай на высокой скорости после этого.

Состояние хабаровчан заметно было в матче с «Мурманом». Упали скорости, некоторым даже приходилось дышать кислородом чтобы не потерять сознание на льду. В том матче хабаровчане победили – «Мурман» пока не тот соперник чтобы победить действующих чемпионов России, но поволноваться болельщиков та игра заставила.

Поединка с «Динамо» на Дальнем Востоке ожидали с трепетом. Москвичи вполне могли устроить разгром как в Ульяновске. Все данные для этого у них были – хорошая физическая форма, натренированность, сыгранность и безграничные ресурсы столичного клуба.

И действительно этот матч «бело-голубые» начали, очень бодро открыв счет уже на 3 минуте встречи. Второй мяч забили с углового. Хабаровчанам никак не удавалось пробиться к воротам соперника сквозь очень плотную оборону. Впрочем, атаки заставили фолить игроков защиты и СКА получил право на свободный удар, который успешно реализовал Артем Бондаренко. А второй заработанный «свободный» позволил хабаровчанам сравнять счет в этом тайме.

Во втором игровом отрезке уже хабаровчане повели в счете, но теперь уже «Динамо» отыграло разницу в два мяча. Что характерно большинство голов в этой встрече «СКА-Хабаровск» забил именно, разыгрывая свободные удары и только один с игры. «Динамо» в свою очередь три мяча забросило, реализуя угловые и так же только один с игры.

К концу второго тайма чаша весов едва не качнулась в сторону москвичей – Василий Грановский остановил мяч неразрешенным способом, и арбитр назначил пенальти в ворота Дениса Рысева. К счастью, игрок «бело-голубых» перемудрил с ударом и не попал в створ ворот. В этот раз команды – к слову сказать обе ставшие чемпионами России прошлого сезона разошлись миром.

- Очень тяжелый матч, а для меня так вдвойне - только вчера на первую тренировку вышел , - отметил Юрий Викулин, игрок ХК «СКА-Нефтяник». - Хорошо что взяли одно очко, могли взять три, но сложилось как сложилось. Обе команды играли хорошо от обороны поэтому так мало голов с игры и много со стандартов. Обычно в таких ответственных матчах на первый план и выходят стандарты.

Следующим соперником «СКА-Нефтяника» станет «Строитель» из Сыктывкара, команда, преподносящая в этом сезоне сюрпризы – сегодня они обыграли казанский «Ак Барс - Динамо» со счетом 5:1, а до этого разгромили «Волгу» - 11:2.

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