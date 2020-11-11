Стал известен полный календарь первого этапа Чемпионата России по хоккею с мячом для хабаровского «СКА-Нефтяника». Фото с сайта ФХМР
Первую часть календаря Чемпионата России по хоккею с мячом федерация приняла в начале октября. Расписание было не полным – с 7 ноября по 1 декабря. Как объяснили спортивные функционеры слишком много неизвестных в связи с пандемией коронавируса приходилось учитывать.
Продолжение обещали опубликовать позднее. И вот свершилось, теперь в распоряжении клубов и болельщиков оказалось вторая часть расписания игр Чемпионата России – с 5 декабря по 27 февраля 2021 года.
В федерации отмечают, что в календаре предусмотрен перерыв с 28 января по 1 февраля 2021 года для проведения мероприятий с участием национальных сборных.
КАЛЕНДАРЬ ИГР «СКА-НЕФТЯНИКА» В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 2020/2021 (с 8 декабря 2020 года по 27 февраля 2021 года)
8 декабря (вторник)
«СКА-Нефтяник» - «Волга»
11 декабря (пятница)
«СКА-Нефтяник» - «АК Барс-Динамо»
15 декабря (вторник)
«Уральский Трубник» - «СКА-Нефтяник»
18 декабря (пятница)
«Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник»
26 декабря (суббота)
«СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия»
11 января 2021 года (понедельник)
«Волга» - «СКА-Нефтяник»
14 января 2021 года (четверг)
«АК Барс-Динамо» - «СКА-Нефтяник»
17 января 2021 года (воскресенье)
«Мурман» - «СКА-Нефтяник»
20 января 2021 года (среда)
«Динамо» - «СКА-Нефтяник»
23 января 2021 года (суббота)
«СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш»
26 января 2021 года (среда)
«СКА-Нефтяник» - «Уральский Трубник»
4 февраля 2021 года (четверг)
«СКА-Нефтяник» - «Кузбасс»
7 января 2021 года (воскресенье)
«СКА-Нефтяник» - «Енисей»
10 февраля 2021 года (среда)
«СКА-Нефтяник» - «Водник»
13 февраля 2021 года (суббота)
«СКА-Нефтяник» - «Старт»
20 февраля 2021 года (суббота)
«Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник»
24 февраля 2021 года (среда)
«Строитель» - «СКА-Нефтяник»
27 февраля 2021 года (суббота)
«Родина» - «СКА-Нефтяник»
Жирным шрифтом выделены домашние игры. Первую часть расписание игр Чемпионата России по хоккею с мячом для «СКА-Нефтяник» можно посмотреть здесь. Календарь для всех команд - здесь.
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