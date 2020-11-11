Стал известен полный календарь первого этапа Чемпионата России по хоккею с мячом для хабаровского «СКА-Нефтяника». Фото с сайта ФХМР

Первую часть календаря Чемпионата России по хоккею с мячом федерация приняла в начале октября. Расписание было не полным – с 7 ноября по 1 декабря. Как объяснили спортивные функционеры слишком много неизвестных в связи с пандемией коронавируса приходилось учитывать.

Продолжение обещали опубликовать позднее. И вот свершилось, теперь в распоряжении клубов и болельщиков оказалось вторая часть расписания игр Чемпионата России – с 5 декабря по 27 февраля 2021 года.

В федерации отмечают, что в календаре предусмотрен перерыв с 28 января по 1 февраля 2021 года для проведения мероприятий с участием национальных сборных.

КАЛЕНДАРЬ ИГР «СКА-НЕФТЯНИКА» В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 2020/2021 (с 8 декабря 2020 года по 27 февраля 2021 года)

8 декабря (вторник)

«СКА-Нефтяник» - «Волга»

11 декабря (пятница)

«СКА-Нефтяник» - «АК Барс-Динамо»

15 декабря (вторник)

«Уральский Трубник» - «СКА-Нефтяник»

18 декабря (пятница)

«Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник»

26 декабря (суббота)

«СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия»

11 января 2021 года (понедельник)

«Волга» - «СКА-Нефтяник»

14 января 2021 года (четверг)

«АК Барс-Динамо» - «СКА-Нефтяник»

17 января 2021 года (воскресенье)

«Мурман» - «СКА-Нефтяник»

20 января 2021 года (среда)

«Динамо» - «СКА-Нефтяник»

23 января 2021 года (суббота)

«СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш»

26 января 2021 года (среда)

«СКА-Нефтяник» - «Уральский Трубник»

4 февраля 2021 года (четверг)

«СКА-Нефтяник» - «Кузбасс»

7 января 2021 года (воскресенье)

«СКА-Нефтяник» - «Енисей»

10 февраля 2021 года (среда)

«СКА-Нефтяник» - «Водник»

13 февраля 2021 года (суббота)

«СКА-Нефтяник» - «Старт»

20 февраля 2021 года (суббота)

«Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник»

24 февраля 2021 года (среда)

«Строитель» - «СКА-Нефтяник»

27 февраля 2021 года (суббота)

«Родина» - «СКА-Нефтяник»

Жирным шрифтом выделены домашние игры. Первую часть расписание игр Чемпионата России по хоккею с мячом для «СКА-Нефтяник» можно посмотреть здесь. Календарь для всех команд - здесь.

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