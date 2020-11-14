Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл на своем льду «Строитель» из Сыктывкара со счетом 6:2 Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

«Строитель» из Сыктывкара — это конечно не московское «Динамо», которое однозначно заявляет себя фаворитом в чемпионате страны сезона 2020/21 годов. Если матч с «бело-голубыми» дался хабаровчанам очень нелегко (все-таки сказалась то, что некоторые игроки СКА переболели коронавирусом, да и длительный карантин и как следствие отсутствие тренировок не дали хабаровчанам набрать оптимальную игровую форму) и исход встречи до самого конца был не ясен.

«Строитель», конечно, выглядит командой попроще в которой очень много молодежи, не имеющей такого большого опыта как «бело-голубые» или «красно-черные». Впрочем, «Строитель» тоже не прост. В этом сезоне команда с берегов Вятки уже преподнесла несколько неприятных сюрпризов своим соперникам - разгромила «Волгу» со счетом 11:2 и обыграла «АК Барс-Динамо» - 5:1.

Первый тайм начался с атаки хабаровчан и быстрого гола на 5 минуте встречи - отличился Артем Бондаренко, второй мяч на 41 минуте забросил в ворота «Строителя» легионер хабаровчан Туомас Мяяття. А вот завершился тайм обидным голом в раздевалку – на последней минуте атака гостей завершилась угловым, который пропустили защитники и не смог парировать стоящий в воротах Денис Рысев.

Хочется отметить, что первый игровой отрезок команда из Сыктывкара провела, очень осторожно моментально откатываясь назад и выстраивая эшелонированную оборону при малейшей угрозе со стороны армейцев. У «красно-черных» были неплохие проходы к воротам, но все сводили на нет неточные удары по воротам. Так же хабаровчанам, как и в предыдущей встрече, так и не удалось реализовать ни одного из угловых, а их было назначено в ворота гостей семь.

А вот во втором тайме армейцам все-таки удалось забить со стандарта, на 56 минуте с подачи финна это сделал Юрий Шардаков. Четвертый мяч забил Павел Рязанцев в этой встрече впервые после паузы вышедший на лед. Ближе к концу матча гости оживились и сумели пробить оборону армейцев – 4:2. Но и хоккеисты СКА нашли наконец лазейку в обороне излишне осторожных игроков из Сыктывкара. На 89 минуте Павел Рязанцев забивает второй мяч, а на 90 минуте дубль делает Артем Бондаренко.

- Игра, конечно, была очень тяжелая, - прокомментировал матч Василий Грановский, капитан команды «СКА-Нефтяник». – У нас только-только все ребята вышли после болезни. Сегодня наконец-то и Павел Рязанцев, и Дмитрий Стариков участвовали в игре и сегодня потихоньку мы будем восстанавливать свою работоспособность – то, что мы упустили за период пандемии. Но и соперник наш, конечно, очень хорошо в обороне сыграл. Они очень низко встречали и когда такая плотность в обороне очень тяжело взломать ее. Но в конце у нас получилось ее растянуть забить голы.

Следующим соперником «СКА-Нефтяника» станет кировская «Родина» в последней встрече, уступившая «Байкал-Энергии» со счетом 4:12. Матч состоится во вторник 17 ноября. На этом игры «СКА-Нефтяника» на домашнем льду в ноябре заканчиваются, и хабаровская команда отправляется на выезд.

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