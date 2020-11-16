В Хабаровском крае больше недели не могут найти пропавшего рыбака

В Хабаровском крае больше недели как не могут найти пропавшего рыбака Фото: ДВРПСО МЧС России

По данным полиции, мужчина 1973 года рождения пропал еще 8 ноября. В прошлое воскресенье он собрался порыбачить на Амуре в районе города Николаевска-на-Амуре, взял снасти и отправился на реку. Больше никто его не видел, связаться с пропавшим рыбаком не удается.

Поиски начались на следующий же день, сразу же, как родственники позвонили спасателям. Была обследована акватория в районе предполагаемой рыбалки. Единственное, что удалось найти - лодку пропавшего рыбака ниже по течению.

- За выходные дни инспекторами Центра ГИМС Главного управления МЧС России, специалистами четвертого отряда противопожарной службы Хабаровского края и сотрудниками правоохранительных органов обследован 21 квадратный километр, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - С нарастающим итогом осмотрено 50 квадратных километров береговой линии и прибрежной территории. Поиски результатов не дали.

Сейчас поисковая операция в районе частично свернута - ухудшившиеся погодные условия не позволяют использовать все силы и средства, впрочем, в ведомстве уверяют, что как только погода восстановится, поиски будут продолжены.

В МЧС напоминают, что с 5 ноября на всей территории Хабаровского края закрыта навигация для маломерных судов. Причем не только на реках и озерах, но и на морском побережье. Запрет введен из-за опасности, которой могут быть подвергнуты судоводители.

- Особенно опасно передвижение в этот период на резиновых лодках, - отмечают в главном региональном управлении МЧС. - Осенний лед очень острый и может порезать баллон, пассажиры могут утонуть вместе со своим плавсредством. Также опасность представляют низкая температура воды и сильный порывистый ветер. При ошибке во время вождения или технической неисправности лодки эти факторы могут приводить к происшествиям. Зачастую именно рыбаки пренебрегают правилами, что нередко, к сожалению, заканчивается трагедией.

В случае любого происшествия спасатели рекомендуют немедленно звонить по телефонам «101» или «112».