Разгром с гроссмейстерским счетом: хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл «Родину» забросив 11 мячей Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

После трудовой победы «СКА-Нефтяника» над «Строителем» из Сыктывкара, когда нащупать брешь в обороне гостей хабаровчанам удалось только на последних минутах матча, «красно-черных» ожидала игра с кировской «Родиной».

«Родина» - команда, от которой можно ожидать чего угодно, в прошлом сезоне кировчане наконец-то смогли начать восстанавливать дружину после бреши, пробитой ранее урезанным финансированием. Болельщики знают – «Родина» очень опасна дома, а вот на выезде почти никогда не показывает хороший результат.

В этот раз исключения из этого правила не получилось. Уже на первой минуте хабаровчане открыли счет в этой игре и «пошло-поехало». Первый тайм «красно-черные» заверили с уже разгромным счетом – 5:0. «Родине» не удалось создать ни одного более-менее опасного момента у ворот хозяев поля.

Отличились: Павел Рязанцев, наконец-то начавший восстанавливаться после болезни, Евгений Корев и Михаил Тюко – новички, пришедшие в команду перед началом чемпионата и Туомас Мяяття с Артемом Бондаренко.

Второй тайм так же неожиданностью для болельщиков не стал. Даже несмотря на то, что хоккеисты из Хабаровска не реализовали два 12-метровых удара счет к 81 минуте, встречи уже был 11:0 – что называется «гроссмейстерский». И только на 85 минуте Алексей Бушуев смог отыграть «мяч престижа».

Во втором игровом отрезке из состава армейцев отличились: Дмитрий Сидоров, Павел Рязанцев (трижды) и Юрий Шардаков (дважды). В итоге «СКА-Нефтяник» наконец-то побеждает с привычным для себя двухзначным счетом – 11:1.

- Мы решали свои задачи. Не зависимо от соперника у нас есть моменты, которые нам надо отрабатывать, а лучшая тренировка — это игра, - отметил Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». – Мы попросили ребят о том, чтобы они очень серьезно отнеслись к игре в обороне, что они и сделали, что очень порадовало. У нас проблем с тем, чтобы бежать в атаку не возникает. Ребята умеют и любят это делать. Первоочередная задача сегодня была - не пропустить. Если брать домашнюю серию, главный плюс в том, что мы выздоровели и через игры ребята сейчас набирают игровые кондиции.

Этим матчем хабаровские армейцы завершают домашнюю серию и отправляются на выезд, в Архангельск. Следующим соперником «красно-черных» станет «Водник», накануне сыгравший непростой матч с кемеровским «Кузбассом».

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