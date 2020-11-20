Суд по делу о гибели детей на «Холдоми» начинается в Хабаровском крае

В детском оздоровительном лагере в Солнечном районе отдыхали 189 подростков в возрасте от 10 до 16 лет Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

Рассмотрение дела о страшном пожаре в лагере на Холдоми начинается в Солнечном районе региона. Напомним, что 23 июля 2019 года на базе пламя моментально охватило «негорючие» палатки - из 26 штук выгорели 20. Погибли четверо детей, 11 человек (шестеро детей и пятеро взрослых) получили ожоги и надышались дымом.

Перед судом предстанут начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности главка МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев, директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и глава лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов. Обвинительное заключение утверждено Генпрокуратурой.

ПАЛАТКИ С ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ

В детском оздоровительном лагере в Солнечном районе отдыхали 189 подростков в возрасте от 10 до 16 лет, сообщили в управлении Генеральной прокуратуры по ДФО. Дети жили в палатках, оборудованных обогревателями. В июле по ночам на «Холдоми» прохладно, поэтому, по версии следствия, ребятишки включали электроприборы, хотя в силу возраста не должны были быть к ним допущены.

Неполадки в работе тепловентиляторов и привели к трагедии. Четверо детей погибло, еще шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Инструкций по эвакуации людей во время пожара в лагере не было, от дыма персонал защититься никак не мог - не было средств индивидуальной защиты.

ХАЛАТНОСТЬ

За несколько дней до трагедии лагерь проверял Эдуард Новгородцев. Сотрудник МЧС должен был провести противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации детей. На увеличение пожарной нагрузки и несоблюдение требований пожарной безопасности господин Новгородце закрыл глаза и мер к их устранению не принял.

Эдуарду Новгородцеву вменяют статью «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц». Максимальное наказание - до семи лет колонии. Виталия Бурлакова и Максима Кузнецова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им может грозить наказание до десяти лет колонии.

СУД

Первое заседание по громкому делу должно было пройти 18 ноября. Слушание пришлось перенести из-за того, что не пришли представители потерпевшей стороны. Заседание перенесли на 5 декабря, следует из информации Солнечного районного суда.

Напомним, пожар в детском лагере Холдоми вспыхнул в половине пятого утра 23 июля 2019 года. Погибли четверо детей. К 11-летней Соне Валовой утром должны были приехать родители, чтобы отпраздновать ее день рождения. Позднее в реанимации от ожогов скончались Вероника Стрыгина, Лиза Безрукова и Алексей Мартыненко, который пытался вытащить из полыхающей палатки своих друзей. Мальчик посмертно награжден орденом Мужества. 1 октября 2020 года в Комсомольске-на-Амуре на месте захоронения троих погибших установили памятный мемориал.