Мемориал детям, погибшим во время пожара на Холдоми, установили в Комсомольске
Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Мемориал детям, погибшим во время пожара на Холдоми, установили в Комсомольске. Церемония открытия мемориала прошла сегодня, 1 октября. Напомним, страшная трагедия случилась в июле 2019 года. Ночью палатки, в которых ночевали школьники и которые по всем ГОСТам должны были быть негорючими, вспыхнули, как порох, и лопались, как огненные шары, пылающий пластик тек рекой, - рассказывали очевидцы трагедии.
Страшная трагедия случилась в июле 2019 года
Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
На момент возгорания на территории лагеря находились 189 детей, 12 из них пострадали, четверо погибли. Среди погибших трое - жители Комсомольска-на-Амуре - Вероника Стрыгина, София Валова и Алексей Мартыненко.
На церемонию открытия мемориала пригласили родителей погибших
Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
- На церемонию открытия мемориала пригласили родителей погибших, родных и близких, ребят и учителей школ, где учились жертвы трагедии. Присутствовал и глава Комсомольска-на-Амуре. Александр Жорник обратился к собравшимся. Он сказал о том, что боль от трагедии не утихает. Комсомольск-на-Амуре помнит о ребятах, никогда их не забудет и скорбит вместе с их семьями, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Мемориал создали на месте захоронения Вероники, Софии и Алексея
Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Отметим также, что мемориал создали на месте захоронения Вероники, Софии и Алексея, на деньги, выделенные правительством Хабаровского края.
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