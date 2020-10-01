Мемориал детям, погибшим во время пожара на Холдоми, установили в Комсомольске Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Мемориал детям, погибшим во время пожара на Холдоми, установили в Комсомольске. Церемония открытия мемориала прошла сегодня, 1 октября. Напомним, страшная трагедия случилась в июле 2019 года. Ночью палатки, в которых ночевали школьники и которые по всем ГОСТам должны были быть негорючими, вспыхнули, как порох, и лопались, как огненные шары, пылающий пластик тек рекой, - рассказывали очевидцы трагедии.

Страшная трагедия случилась в июле 2019 года Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

На момент возгорания на территории лагеря находились 189 детей, 12 из них пострадали, четверо погибли. Среди погибших трое - жители Комсомольска-на-Амуре - Вероника Стрыгина, София Валова и Алексей Мартыненко.

На церемонию открытия мемориала пригласили родителей погибших Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

- На церемонию открытия мемориала пригласили родителей погибших, родных и близких, ребят и учителей школ, где учились жертвы трагедии. Присутствовал и глава Комсомольска-на-Амуре. Александр Жорник обратился к собравшимся. Он сказал о том, что боль от трагедии не утихает. Комсомольск-на-Амуре помнит о ребятах, никогда их не забудет и скорбит вместе с их семьями, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Мемориал создали на месте захоронения Вероники, Софии и Алексея Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Отметим также, что мемориал создали на месте захоронения Вероники, Софии и Алексея, на деньги, выделенные правительством Хабаровского края.

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