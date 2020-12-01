Тест на чемпионство: хабаровский «СКА-Нефтяник» в напряженном матче одолел «Кузбасс» со счетом 7:4. Фото: ХК «Кузбасс»

Кемеровский «Кузбасс», несмотря на то что давно уже не занимал первых строчек в турнирной таблице чемпионата по хоккею с мячом, команда, которая требует к себе самого серьезного отношения, особенно на домашнем льду.

Вязкая оборона, когда к своим воротам откатывается практически все игроки, изматывающий прессинг и резкие, неожиданные, резкие контратаки – вот их стиль. Противостоять «Кузбассу» непросто, это мы помним еще по прошлому сезону, где они оказывали очень достойное сопротивление суперклубу, возглавлял который легендарный теперь уже Михаил Юрьев. И даже ничья с этим соперником воспринималась как подарок.

С тех пор кемеровчане не сильно изменились, а вот в СКА произошли серьезные перемены как в составе игроков, так и в тренерском штабе. Тем интереснее посмотреть, что сегодня представляют из себя армейцы, особенно после досадного поражения от красноярского «Енисея». Сумеют ли собраться и доказать, что клуб по-прежнему в игре? Как бы там не было можно ручаться за то, что «Кузбасс» скучать армейцам не даст и постарается выжать все соки из хабаровской команды.

Так и получилось и если в первой половине первого тайма доминировали игроки в желто-черной форме, и даже сумели открыть счет в игре, то середина была полностью за кемеровчанами. В какой-то момент «черно-оранжевые» даже повели с преимуществом в два мяча. Только собравшись хабаровчанам удалось сравнять счет. Первый игровой отрезок завершился со счетом 4:4 – совершенно сумасшедшие 45 минут.

Но главное - что будет дальше. Сумеет ли тренерский штаб «красно-черных» придумать как сломать мощную оборону хозяев, а главное, как лишить из главного преимущества – неожиданных контратак. Второй тайм «Кузбасс» начал очень активно, но теперь уже хабаровчане поймали хозяев на противоходе и открыли счет во-второй сорокапятиминутке.

Кемеровчане бросились отыгрываться, но разозленные армейцы не остановились, забросив еще два мяча в ворота Евгения Воронкова. А вот Виктор Каменев безусловно стал одним из героев этого отрезка, каждый раз выходя из опаснейших ситуаций, которые регулярно возникали у его ворот, победителем. Во втором отрезке хабаровчане взяли на вооружение тактику «Кузбасса»: плотная оборона и быстрые контратаки привели хабаровскую команду к успеху – 4:7.

Следующий матч хабаровский «СКА-Нефтяник» проведет уже под сводами арены «Ерофей» в домашнем матче против «Волги». Игра пройдет 8 декабря.

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