Погода на новогодние праздники 2021 в Хабаровске - чего ожидать? Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Какая погода на новогодние праздники 2021 в Хабаровске нас ждет - вопрос отнюдь не праздный. Так как большинство досуговых мест или вообще закрыто из-за пандемии или работает с ограничениями по численности посетителей, основной способ развлечь себя на каникулах, похоже, будет тесно связан с пребыванием на улице. Что ж, оно и неплохо - зимние виды спорта уже соскучились по нам, в здоровом теле, как говорится, здоровый дух. Давайте же посмотрим, какие сюрпризы готовит нам зима, и какой прогноз погоды на 1-10 января в Хабаровске нас ждет.

Давайте же посмотрим, какие сюрпризы готовит нам зима, и какой прогноз погоды на 1-10 января в Хабаровске нас ждет Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ПЕРВОЕ - ПЯТОЕ ЯНВАРЯ 2021

Первого января, как мы уже рассказывали ранее в материале о погоде в новогоднюю ночь, возможен снег. В этот день синоптики предсказывают дневные температуры максимум до -12, ночные до -17 градусов. В целом будет не очень холодно, поскольку перед снежком часто возникает парниковый эффект, когда ветер стихает, небо заволакивает тучами, а температура воздуха немного поднимается.

Второго января нас ждут переменная облачность и усиление ветра до 10 метров в секунду в юго-западном направлении. Температура воздуха немного упадет - днем столбик термометра покажет до -15, ночью до -19 градусов мороза.

Третьего января солнце ненадолго выглянет из-за облаков, но скорость ветра останется прежней, сменится только направление - на западное. В этот день воздух прогреется (если так можно выразиться) до минус 15 градусов. Ночью похолодает до -19 градусов по Цельсию.

Четвертого января - переменная облачность, дневная температура воздуха составит -16-17 градусов, ночью столбик термометра опустится до -19 -20. Ветер будет дуть в западном и юго-западном направлениях со скоростью 7-10 метров в секунду.

Пятого января - ничего нового! - переменная облачность, воздух днем прогреется до -15 -16 градусов, ночные температуры составят от -18 до -20 градусов. Ветер немного усилится и будет дуть со скоростью от 10 до 12 метров в секунду в различных направлениях.

В целом можно сказать, что в первой половине новогодних каникул погода нас ожидает вполне себе неплохая Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

В целом можно сказать, что в первой половине новогодних каникул погода нас ожидает вполне себе неплохая. Днем жутких морозов, метели или сильного ветра не будет - так что можно себе позволить выбраться за город, на горнолыжную базу или проводить целые дни на катке на набережной, который как раз недавно начал принимать посетителей.

ШЕСТОЕ - ДЕСЯТОЕ ЯНВАРЯ 2021

Шестого января, вопреки ожиданиям, значительно потеплеет - отчасти из-за того, что день обещает быть довольно солнечным и безветренным. Температура воздуха днем составит -13 -14 градусов, ночью опустится до -17 -18. Ветер снизит свою скорость до десяти метров в секунду и будет дуть в направлении запада.

Седьмого января небо вернется в привычный режим переменной облачности, а температура воздуха понизится до -15 -16 днем и -19 -20 ночью. Ветер не изменит ни скорости, ни направления, однако готовьтесь к высокой влажности воздуха - до 80%.

Восьмого января незначительно похолодает - и это станет своего рода прелюдией к двум последним дням отдыха, которые грозят стать самыми холодными и неуютными праздничными днями. Температура воздуха восьмого числа днем будет -16 -17 градусов, ночью столбик термометра опустится до -20 -21. Ветер будет дуть с прежней скоростью в юго-западном направлении.

Девятого января нас ожидает пасмурный и холодный день - днем до -19 -20, ночью -22 -23 градуса мороза. Ветер разгонится до 12-14 метров в секунду и будет дуть в различных направлениях. Ночью возможен небольшой снег.

Десятого января солнышко ненадолго вернется - переменная облачность все же лучше, чем полностью затянутое тучами небо. Будет по-прежнему холодно - температура воздуха останется на отметках предыдущего дня, ветер немного сбавит обороты и будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду на запад.

Проведите эти 10 дней с пользой для себя и близких - покатайтесь с горок и погуляйте в городских парках! Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Как видно из долгосрочного прогноза, погода на новогодние праздники 2021 в Хабаровске будет хоть и не слишком солнечной, но по крайне мере стабильной. Значительных осадков синоптики пока не предрекают, а значит ничто не помешает хабаровчанам проводить время на свежем воздухе и планировать дальние загородные поездки. Проведите эти 10 дней с пользой для себя и близких - посетите новогодние мероприятия и ледовые катки, покатайтесь с горок и погуляйте в городских парках!