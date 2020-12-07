Народный каток в Хабаровске 2020-2021: режим работы, сколько стоит прокат, работает ли фудкорт

Народный каток в Хабаровске - одна из его главных зимних достопримечательностей, что вполне объяснимо, ведь это самый большой бесплатный каток на Дальнем Востоке Фото: Борис КОКУРИН

Народный каток в Хабаровске - одна из его главных зимних достопримечательностей, что вполне объяснимо, ведь это самый большой бесплатный каток на Дальнем Востоке. В зимнем сезоне 2020-2021 его открытия ждали с особым нетерпением - люди устали сидеть дома из-за пандемии, всем хочется больше времени проводить на свежем воздухе, а масштабы ледового поля на набережной имени Геннадия Невельского позволяют делать это без нарушения противоэпидемического режима.

ЧТО НОВОГО?

В новом зимнем сезоне на катке впервые появилась площадка для керлинга - все желающие попробовать себя в этом олимпийском виде спорта могут записаться на тренировку с опытным инструктором. Также заработала традиционная зона «Малышок» для самых маленьких фигуристов. В северной части катка обустроили красивые фотозоны с каретой Деда Мороза и топиарными фигурами диких животных - тигров, медведей и оленей. Тут же дети могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг - для этого на катке установили специальный почтовый ящик.

Что касается оформления, то и оно в этом году подверглось изменениям - в лед впервые вмонтировали символику края и фотографии именитых спортсменов. Народный каток в Хабаровске 2020-2021 украсили разнообразной иллюминацией, огромными цифрами 2021, а также игрушками, сделанными руками хабаровчан.

РЕЖИМ РАБОТЫ КАТКА, СТОИМОСТЬ ПРОКАТА

По режиму работы актуальные данные таковы - покататься на коньках в Хабаровске на народном катке вы сможете по будням с 12:00 до 23:00, а по выходным и праздничным дням с 12:00 до 01:00.

Стоимость проката коньков в 2020-2021 году составит 250 рублей в час. Заточка коньков стоит по-прежнему 200 рублей, прокат комплекта защиты со шлемом - 250 рублей в час. Камера хранения - 100 рублей без ограничения времени.

Режим работы фуд-корта и проката коньков: ежедневно с 12:00 до 23:00.

Также о том, где покататься на коньках в Хабаровске, вы можете узнать из нашего предыдущего материала о ледовых площадках в городе.

В этом году каток украсят фигурами животных и игрушками, сделанными руками хабаровчан Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ОГРАНИЧЕНИЯ

Куда уж без них в наше непростое время! К счастью, их будет не так уж много, и касаться они будут в основном работы проката и фуд-корта.

Итак, в сезоне 2020-2021 народный каток будет работать в соответствии с требованиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В универсальном краевом спортивном комплексе, в зоне проката коньков и на фуд-корте уже нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, обязательно соблюдение масочного режима, обработка рук специальными дезинфицирующими средствами при входе в помещение. Чтобы избежать скопления людей, еще одну точку проката в этом году открыли на улице, рядом со зданием комплекса. Кроме того, в пункте проката разрешено находиться одновременно не более чем 150 посетителям.

Также, как сообщают в дирекции спортивных сооружений края, для посетителей катка будут транслироваться информационные аудиоролики о соблюдении правил профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

И все же, несмотря на все вышеперечисленное, народный каток в Хабаровске 2020-2021 открыт и рад видеть своих посетителей ежедневно в часы работы. О том, где еще можно отдохнуть на новогодних каникулах в Хабаровске, и не запретят ли в этом году детские утренники, читайте на нашем сайте.