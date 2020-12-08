Загнала людей в кафе и пыталась есть собак: специалисты рассказали о тигрице, которую насмерть сбила машина в Хабаровском крае

У специалистов появилось предположение, что погибшая тигрица - та самая кошка, которая загнала людей в кафе в районе села Лидога. Фото: центр «Амурский тигр»

В Хабаровском крае продолжают расследовать обстоятельства аварии, в которой погибла тигрица. Напомним, что на трассе в Нанайском районе водитель насмерть сбил редкую кошку. Удар пришелся по голове хищницы, шансов выжить у нее не было. Зверь был в полном расцвете сил.

У специалистов тогда появилось предположение, что погибшая тигрица - та самая кошка, которая загнала людей в кафе в районе села Лидога. Тогда хищница пришла к заведению, которое находится рядом с лесом вдоль дороги на Комсомольск. Зверь хотел поживиться собаками. Люди, которые в этот момент находились возле кафе, поспешили укрыться в заведении.

Чтобы подтвердить или опровергнуть теорию, специалисты «Заповедного Приамурья» подробно исследовали данные и фотографии с места трагедии. Также нужно было понять: причастна ли погибшая тигрица к местной группировке сородичей, которую фиксируют фотоловушки в Анюйском национальном парке в последние годы.

- Тигрица, по всей видимости, вышла на дорогу с противоположной от национального парка стороны и, скорее всего - это тот же зверь, который ранее был заснят возле кафе в районе села Лидога. Возможно, тигрица лишилась своего охотничьего участка и забрела сюда в поисках пищи. Таким образом, у нее начали намечаться признаки «проблемного поведения» - она пыталась выходить к людям и охотиться за собаками, - прокомментировал Алексей Готванский, специалист по мониторингу ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалисты пришли к выводу, что, судя по изображениям тигров в базе данных, погибшая хищница не обитала в национальном парке «Анюйский».

Специалисты отмечают, что в последнее время тигры не испытывают сильный страх перед человеком и ведут себя не так осторожно при встрече с ним. Это в итоге может привести к трагедии, как случилось в этот раз. Будьте внимательны во время поездок на природу и по дорогам, которые проходят рядом с лесом.