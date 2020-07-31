2020-07-31T13:45:26+03:00
Общество

Свершилось: в Хабаровском крае открывают рестораны и кафе

Точки общественного питания возобновят работу при соблюдении всех противоэпидемических требований
Борис КОКУРИН
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Свершилось: в Хабаровском крае открывают рестораны и кафеСвершилось: в Хабаровском крае открывают рестораны и кафеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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О том что если в ближайшее время кафе, рестораны, бары и столовые не возобновят работу, то города Хабаровского края могут вовсе остаться без общественного питания, рестораторы говорят уже давно.

Положение действительно складывается плачевное: с начала пандемии практически все владельцы пунктов общественного питания, даже те, кто имеют веранды, или торгуют на вынос несут грандиозные убытки.

По словам предпринимателей объемы торговли не сравнимы с теми, что были до того, как правительство Хабаровского края вынуждено было ввести ограничения на их работу рестораторов. А ту же аренду платить приходится, так же, как и заработную плату персоналу. Если крупные заведения еще способны выжить в таких условиях, то мелким проще сразу закрыться.

Жалобы были услышаны. С 9 августа региональным правительством принято решение разрешить работу предприятий общественного питания в Хабаровском крае. Естественно, при соблюдении определенных ограничений поскольку ситуация с заболеваемостью в регионе по-прежнему остается угрожающей.

Свершилось: в Хабаровском крае открывают рестораны и кафе Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Свершилось: в Хабаровском крае открывают рестораны и кафеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- Решение было на штабе по недопущению распространения коронавируса, решено, что с 9 августа после тщательных проверок в Хабаровском крае заработают рестораны и кафе, - подчеркнули в краевом правительстве. - Проверять условия выполнения в них санитарного режима будут специальные комиссии под руководством Роспотребнадзора. Для открытия ресторанам предстоит выполнить определенные правила. На первом этапе загрузка точек общепита, как и в ситуации с детскими лагерями, не превысит 50 процентов.

В ведомстве так же отметили, что точки общепита, будут открываться в заявительном порядке. Сначала организация подает заявку в муниципалитет, и только после того, как специальная комиссия в течение 5 рабочих дней проверит выполнение санитарных правил, ресторан или кафе сможет возобновить деятельность.

Тем не менее, в процессе работы общепита будут организованы регулярные проверки и, в случае нарушений, рестораторов ждут штрафы вплоть до закрытия по решению суда. Впрочем, предприниматели даже на это согласны – только откройте.

Так же напомним, что с 1 августа в Хабаровском крае начнут работу детские оздоровительные лагеря. Краевые власти также рассматривают возможность возобновления деятельности спортивных объектов и музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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