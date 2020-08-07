«Семейный подряд»: в Хабаровском крае будут судить организаторов крупнейшей на Дальнем Востоке нарколаборатории Фото: УТ МВД России по ДФО

Небольшое село, расположенное в ста километрах от Хабаровска, прогремело на весь край в июле прошлого года, когда в безобидном, на первый взгляд, фермерском хозяйстве обнаружили гигантскую лабораторию по производству синтетических наркотиков.

ХАЙЗЕНБЕРГУ НА ЗАВИСТЬ

Классическая молодая семья - 38-летний мужчина, его 28-летняя жена с детьми, а также 26-летний брат жены решили начать новую жизнь, уехав из шумного города поближе к природе. Для этого они купили за три миллиона рублей пришедшую в упадок небольшую ферму и начали приводить ее в порядок - возили какие-то удобрения и стройматериалы на грузовичках, постепенно обустраивая свой быт.

В это трудно поверить, но за идиллической картиной скрывалась хорошо организованная преступная деятельность - за высоким забором фермерского хозяйства, что называется, «варили мет», да в таких количествах, что сам Хайзенберг бы обзавидовался.

Внезапно нагрянувший к новоселам ОМОН обнаружил организованную по последнему слову техники лабораторию Фото: УТ МВД России по ДФО

Внезапно нагрянувший к новоселам ОМОН обнаружил не только организованную по последнему слову техники лабораторию - специальные рефрижераторы, современные мощные вытяжки, дорогие средства личной защиты - респираторы и комбинезоны, но и 25 килограммов готовой «синтетики» и три с половиной тонны (!) прекурсоров, из которых впоследствии «семейный подряд» собирался сделать еще 400 килограммов наркотиков.

Изготовленные в лаборатории наркотические вещества впоследствии продавались бесконтактным способом с помощью курьеров - как на территории Дальнего Востока, так и переправлялись в западные регионы страны.

ЗА ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ - ПОЖИЗНЕННОЕ

Всех троих членов семьи, разумеется, сразу же арестовали - женщину с детьми оставили под подпиской о невыезде, а ее мужа и брата поместили под стражу. Двое суток понадобилось оперативникам, чтобы вывезти все вещдоки, а следствию - целый год, чтобы разобраться в преступной схеме.

Прекурсоры обвиняемые получали с помощью обычных логистических компаний, от которых скрывали содержимое перевозимого груза Фото: УТ МВД России по ДФО

- Следователи установили, что 38-летний мужчина, его 28-летняя жена и 26-летний брат жены раньше занимались сбытом наркотических средств бесконтактным способом, а потом получили своеобразное «повышение» - организовали собственную нарколабораторию, выкупив под нее фермерское хозяйство по поддельным документам, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО. - Указания об организации производства и денежные средства на покупку помещения, закупку оборудования и препаратов фигуранты получали у куратора через интернет. Для организации лаборатории обвиняемые использовали обычные логистические компании, которые привозили оборудование и препараты в арендованные гаражные боксы и подвалы, а в дальнейшем с помощью сторонних лиц все это доставляли непосредственно на ферму.

Удалось установить личности еще троих участников ОПГ, которые занимались поставкой прекурсоров и сбытом изготовленных на ферме наркотиков Фото: УТ МВД России по ДФО

В ходе годового расследования удалось установить личности еще троих участников ОПГ, которые занимались поставкой прекурсоров и сбытом изготовленных на ферме наркотиков, в их отношении возбудили уголовное дело, которое сейчас направлено в суд. Таким образом полиция смогла не только накрыть место производства «синтетики», но и пресечь каналы, по которым ее распространяли.

В отношении семьи-изготовителей возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» - 3 часть, «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» - части 4 и 5. В настоящее время расследование завершено, и если суд признает обвиняемых виновными - наиболее вероятным исходом станет пожизненное заключение.