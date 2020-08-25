Паводки в Хабаровском крае будут отслеживать с беспилотников специалисты из Москвы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спецов из первопрестольной в Хабаровск доставили специальным бортом МЧС. В Ил-76 прилетели 17 человек – специалистов по управлению беспилотными летательными комплексами и три автомобиля. Причина, по которой москвичи прибыли на Дальний Восток – обильные дождевые паводки в регионе.

Паводки в Хабаровском крае будут отслеживать с беспилотников специалисты из Москвы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В настоящее время дан прогноз о повышении уровней воды в реке Амур и ряде её притоков до неблагоприятных и местами опасных отметок. Уже сейчас на территории Амурской и Еврейской автономной областей есть подтопления домов и приусадебных участков. Наша задача провести аэрофото- и видеосъемку в местах подтоплений и там, где возникает угроза паводка, для проведения дальнейшего анализа, оценки обстановки и принятия необходимых мер, - рассказал Виктор Монцев, заместитель начальника Главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Группировка оснащена 7 БПЛА. Как рассказали в ведомстве, беспилотники окажут существенную подмогу местным спасателям в мониторинге и прогнозировании ситуации с паводками, каждый такой аппарат может работать на высоте от 150 до 1,5 тысячи метров и фиксировать обстановку на местности в радиусе более 40 километров.

Паводки в Хабаровском крае будут отслеживать с беспилотников специалисты из Москвы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Специалисты будет работать в регионе до конца августа – это самый опасный с точки зрения наводнений период в Хабаровском крае. Так же планах москвичей оценить обстановку в Еврейской автономной области и Приморье.

- С учётом имеющегося прогноза роста уровней воды на Амуре непосредственно в Хабаровском крае специалистами планируется обследовать несколько десятков населенных пунктов, расположенных вблизи рек, в Хабаровском, Вяземском, Бикинском районах и районе имени Лазо, городских округах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, - подчеркнул Виталий Дарчия, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Паводки в Хабаровском крае будут отслеживать с беспилотников специалисты из Москвы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Впрочем, список не окончательный и может быть скорректирован в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Приоритет будет отдаваться территориям постоянно подверженным затоплению. Данные, полученные с беспилотников, будут использоваться в том числе и для построения моделей развития ситуации.