Дело Сергея Фургала: последние новости на 9 сентября 2020 года

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Фото: Правительство Хабаровского края

Уголовное дело, возбужденное главным управлением Следственного комитета РФ в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, по-прежнему волнует наших читателей. По решению Басманного суда столицы Сергей Иванович продолжает оставаться под арестом в СИЗО «Лефортово». Изначально мера пресечения в отношении него была избрана до 9 сентября. Однако 3 сентября следствие подало ходатайство о продлении срока содержания Фургала под стражей до 9 декабря. Басманный районный суд ходатайство следователей удовлетворил.

Седьмого сентября представители защиты экс-главы региона подали апелляцию, в которой сослались на ряд норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, которые были нарушены в ходе принятия судьей решения. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

Рассмотрение ходатайства следствия проходило в закрытом режиме, что связано с тайной следствия, однако часть слушания была открыта для прессы. В это время Сергей Фургал сделал несколько заявлений. В частности, по мнению обвиняемого в организации убийств и покушений на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах экс-губернатора, дело его следует рассматривать как политическое.

Также федеральные СМИ цитируют слова прокурора:

- В ходе расследования дела органы следствия получили заявления от свидетелей, что они испытывают страх от действий обвиняемого, - цитирует слова поддерживающей обвинение стороны ТАСС. - Эта угроза не ликвидирована и несет не голословный характер. Так, Фургал руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц.

Реплика прокурора вызвала у Сергея Ивановича недоумение. Он не только опроверг это обвинение, но и в очередной раз заявил о своей невиновности. Тогда же Сергей Фургал обратился к суду с просьбой о том, чтобы суд над ним был открытым.

- Ваша честь, когда люди выходят на улицы с требованием разобраться, что происходит, мы должны - обязаны! - показать, что нам скрывать-то нечего. Ваша честь, я прошу, руководствуясь законом и справедливостью, оставить суд открытым. Я считаю, что избиратели - сотни тысяч моих избирателей - имеют право знать, что происходит, - сказал он.

Напомним, Сергей Фургал был задержан в Хабаровске утром 9 июля по пути на службу и оперативно доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в организации убийств двух бизнесменов - Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005, а также покушения на убийство Александра Смольского. 10 июля Басманным судом Москвы вынесено решение о заключении Фургала под стражу и наложении ареста на его имущество.