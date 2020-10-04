Что такое не везет, часть вторая: хабаровский «Амур» уступил по буллитам нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Вторая домашняя игра «Амура» и вторая неудача подряд. В предыдущем матче тигры встречались с питерским СКА, бросали много, но забить так и не смогли как следствие пропустили две шайбы в третьем периоде. Было обидно. Игра с «Торпедо» началась похоже, вот только реализовать свои моменты хабаровчане сумели уже в первой и второй двадцатиминутках.

На пятой минуте отличился Кирилл Рассказов оказавшийся абсолютно один на «пятаке» «Торпедо» и добил отскочившую от голкипера шайбу. Второй гол на 35 минуте забивает Александр Горшков – нападающий выкатывается на рандеву с вратарем, бьет, голкипер отбивает, но вот со вторым броском Александра не справляется.

«Амур» ведет 2:0, болельщики ликуют. «Торпедо» изо всех сил пытается отыграться. И у гостей это получается в третьем периоде. Джастин Клус отыгрывает одну шайбу у хозяев площадки. В вот второй гол в ворота героически игравшего Евгения Аликина получился очень и очень обидным.

Шайбу записали на счет Дамира Жафярова, но по факту она отрикошетила от упавшего Михала Йордана. Совершенно не ожидавший такого поворота Евгений только руками развел. А самое досадное что нижегородцы сровняли счет, когда до конца последнего периода оставалась 31 секунда.

В овертайме хабаровчане опять атаковали и опять безрезультатно. Исход встречи решили буллиты. Аликин и Мельничук сначала пропустили по одному штрафному, затем практически синхронно отразили по четыре броска. Переломить ситуацию смог опытнейший Крис Уайдмэн, его бросок вывел «Торпедо» вперед.

- Обида есть. Хорошая игра, вели два ноль, очень хорошая активная, агрессивная игра и движение было, - отметил после матча Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». – За всю игру сделали одну ошибку – нам первый гол забили и курьезный гол за 30 секунд до конца. По буллитам проиграли. Победа ушла из-под рук. Но, как говорится везет тому, кто везет. Будем работать.

Уже во вторник на льду «Платинум-арены» состоится матч-реванш. «Амур» опять сыграет с нижегородским «Торпедо».

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