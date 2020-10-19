Шутки в сторону: хабаровский «Амур» переиграл финский «Йокерит» со счетом 4:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

«Амур» дома ждали. После победы дома хабаровская команда отправилась на выезд, провела достаточно тяжелые матчи, но завершила турне победой над клубом из Краснодарского края, и поклонники «тигров» ждали от нее повторения, но уже на домашнем льду.

Хотя все отдавали себе отчет – игра будет непростой. «Йокерит» приехал в Хабаровск после двух побед подряд, команда уверенно карабкается вверх неплохо играет и надеется увезти очки еще и с Дальнего Востока.

Матч начался очень активно команды играли не уступая друг другу. На 16 минуте «Амур» получает просто великолепный шанс открыть счет – у гостей двойное удаление и «тигры» чуть меньше двух минут играли пять на три. К разочарованию трибун хабаровчане шансом не воспользовались. Зато, когда сами оказались в меньшинстве сумели забить первую шайбу в этой игре. На 20 минуте шайбу забил Владимир Бутузов.

Второй период все ждали с напряжением, понятно было что финны добавят и попытаются отыграться. К тому же во втором отрезке «Амур» в этом сезоне любит «просаживаться». Однако уже через две с половиной минуты после начала периода хабаровчане удваивают преимущество. Отличился Александр Полунин. Могли бы записать на свой счет и третью шайбу, но по результатам арбитры гол отменили из-за помехи вратарю.

Градус борьбы повышается и на 35 минуте двойное удаление получают уже хабаровчане. «Шуты» свой шанс не упустили и тут же отыграли оду шайбу. Расставившись в зоне «Амура», очень уверенно реализовали преимущество. Финны, вдохновленные успехом, удвоили усилия, но оборона «тигров» играла надежно.

Третий игровой отрезок начался с удаления у финской команды и на этот раз хабаровчане разбазаривать шансы не стали. В большинстве забивает Александр Полунин, «Амур» вновь получает существенное преимущество в две шайбы. А через девять минут доводят счет до сакраментальных 4:1 повторяя счет последней домашней встречи с «джокерами».

- Доволен сегодняшней игрой, - отметил после матча Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». – Она получилась содержательной, очень быстрой, контактной. В целом очень хорошо играли, агрессивно не давали противнику пространство и возможности сыграть. Обыграли оппонента и по броскам, и по блокированным броскам. Хорошо все играли и нападающие, и защитники, и вратарь. Мы с каждой игрой подтягиваем свои возможности и становимся лучше – это радует.

«Амур» остается дома и следующий поединок проведет с не менее опасным соперником – казанским «Ак Барсом», которому на выезде хабаровчане проиграли с разгромным счетом. Матч пройдет уже в эту среду.

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