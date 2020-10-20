Завершено расследование пожара в детском лагере Холдоми

На пожаре погибло четверо детей Фото: Владимир ЗЕНКОВ

В расследовании пожара в палаточном лагере Холдоми, унесшего жизни четверых детей поставлена первая точка. Следственный комитет России закончил расследование, длившееся больше года. Обвинительное заключение передано в прокуратуру для утверждения. Кого же обвиняют в пожаре и смерти четверых ребят?

Обвиняемых трое. Это директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, директор лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов и начальник районного отдела МЧС России Эдуард Новгородцев. Первые двое, по версии следствия, виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Последний в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.

Пожар начался около половины пятого утра 23 июля 2019 года

- Расследование уголовного дела о пожаре в детском лагере Холдоми Солнечного района Хабаровского края завершено, - рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ. - Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По данным следствия, Виталий Бурлаков и Максим Кузнецов, разместили часть отдыхающих детей в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в их работе привели к возгоранию, в результате чего четверо детей погибли, а еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести. Эдуард Новгородцев знал о существующих нарушениях, однако ничего не предпринял.

Из 26 палаток выгорели 20

Напомним, пожар в детском лагере Холдоми вспыхнул в половине пятого утра 23 июля 2019 года. Погибли четверо детей. К 11-летней Соне Валовой, утром должны были приехать родители, чтобы отпраздновать ее день рождения. Позднее в реанимации от ожогов скончались Вероника Стрыгина, Лиза Безрукова и Алексей Мартыненко, который пытался вытащить из полыхающей палатки своих друзей. Мальчик посмертно награжден орденом Мужества. 1 октября 2020 года в Комсомольске-на-Амуре, на месте захоронения троих погибших установили памятный мемориал.

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