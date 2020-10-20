Нападающий Наиль Якупов покинул хабаровский «Амур» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Еще вчера Наиль Якупов играл в великолепном матче с финским «Йокеритом» на льду «Платинум-Арены», а сегодня он уже собирает вещи и отправляется в Балашиху чтобы продолжить карьеру в омском «Авангарде».

- «Амур» и «Авангард» произвели обмен, в результате которого в Балашиху отправляется нападающий Наиль Якупов, а хабаровский клуб получит денежную компенсацию, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур». - Хоккейный клуб «Амур» благодарит Наиля за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Нападающий пришел в хабаровский клуб в июне этого года из подмосковного «Витязя», тогда за него тоже заплатили неплохую компенсацию. За «тигров» Якупов успел провести 15 матчей, забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач.

– Мы старались найти возможность для усиления нашей линии атаки, - заявил Алексей Волков, генеральный менеджер ХК «Авангард». – На Наиля Якупова претендовали еще две команды КХЛ, но нам удалось договориться быстрее. Якупов добавит «Авангарду» скорости, нацеленности на ворота, улучшит реализацию голевых моментов. В юниорской лиге он играл вместе с Ридом Буше, хотим снова попробовать их связку в нашей команде. Главное - Наиль предельно мотивирован, поэтому согласился переподписать контракт на условиях нашего клуба.

До «Амура», в сезоне 2019-2020 Якупов выступал в составе питерского СКА. Провел 46 матчей, набрал 20 очков (10+10), показатель полезности «+4».

Напомним, что еще в 2012 году Якупов был выбран на драфте НХЛ клубом «Эдмонтон Ойлерз», став третьим россиянином (после Ковальчука и Овечкина), выбранным под общим первым номером.

В составе «нефтяников» Наиль провел четыре сезона, а после выступал за «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». Всего в НХЛ сыграл 350 матчей, набрал 136 (62+74) очков. В 2018 году Якупов вернулся в Россию. В составе сборной России форвард становился серебряным и бронзовым призером молодежного Чемпионата мира.

Мнения болельщиков касательно произошедшего обмена разделились. Одни считают, что «Амур» зря ослабляет свой состав в то время, как команде как воздух нужны очки. По мнению других – правильно сделали что отдали, получив деньги, учитывая стоимость игрока на его место можно взять как минимум троих не таких известных, но с показателем полезности не хуже чем у Наиля.

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