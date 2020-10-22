А пока в крае продолжается компания по раздельному сбору мусора Фото: Евгения МОЛОТОВА

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Введение мусорной реформы в Хабаровском крае существенно отстает от графика. Изначально планировалось ввести новую систему сортировки и утилизации мусора с начала 2019 года. Однако к этому времени краевые власти оказались не готовы.

- Причиной стали многочисленные противоречия, с которыми уже столкнулся регоператор в своей работе. К примеру, в некоторых населенных пунктах из-за неурегулированности тарифов могло произойти удорожание услуги, - рассказал в конце декабря 2018 года Дарий Тюрин, и.о. министра ЖКХ Хабаровского края. - Также недостаточно высоким оказался уровень информирования населения. Это тоже привело бы к появлению сложностей при введении новой системы.

Таким образом, проведение мусорной реформы отложили на год - до начала 2020.

В сентябре 2019 года краевые власти вернулись к вопросу сбора и утилизации мусора. Было определено 19 зон, откуда операторские компании должны вывозить мусор для того, чтобы доставить его на объекты обращения с отходами.

- Зоны сформированы по принципу эффективной логистики, - комментировал в сентябре 2019 года идею Дарий Тюрин. - Все конкурсы по выбору регионального оператора открытые, заявиться с предложением может любая компания. При этом она может взять на контроль не одну зону, а несколько. Планируется, что таким образом мы в итоге получим сбалансированную систему обращения с твердыми отходами, в которой каждая компания будет иметь свой фронт работ и нести за него ответственность.

На том и порешили.

ПОЧЕМ МУСОР ДЛЯ НАРОДА?

Открытым же до последнего момента оставался вопрос о стоимости услуг регоператора. Изначально рассматривалось два варианта расчета тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов. Первый - рассчитывать количество мусора исходя из количества квадратных метров. Второй - из числа проживающих. Решили использовать оба, но не одновременно.

- Для многоквартирных и индивидуальных жилых домов устанавливаются две расчетные единицы: проживающие и квадратные метры площади помещения, - пояснил Дарий Тюрин. - До 31 декабря 2021 года плата за обращение с ТКО будет взиматься исходя из площади помещения, и только с 1 января 2022 года - исходя из количества проживающих в нем.

К такой схеме, по словами и.о. министра краевого ЖКХ, пришли потому, что в регионе отсутствует база жителей многоквартирных и частных домов, а потому, пока ее не будет, сделать расчет по количеству проживающих невозможно.

- Информация о площади помещений доступна. Поэтому и было принято решение первый год работы регоператора использовать нормативы по площади. За это время мы рассчитываем составить полные списки потребителей услуги и перейти на расчет в зависимости от количества проживающих. Все-таки это будет более справедливая формула, так как мусор производят именно люди, - отметил он.

Как отмечают в краевом правительстве, в соответствии с приказом министерства ЖКХ нормативы устанавливаются для различных категорий потребителей услуги.

- Сюда входят административные учреждения, организации торговли, транспортной инфраструктуры, общественного питания и службы быта, медицины и здравоохранения, дошкольные, учебные, культурно-развлекательные и спортивные учреждения, а также организации в сфере похоронных услуг и домовладения, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства. - Последняя категория включает как многоквартирные, так и индивидуальные жилые дома. Для МКД нормативы установлены в размере 0,85 килограмма на квадратный метр и 22,58 килограмма на одного проживающего в месяц, для индивидуальных домов - 1,05 килограмма на квадратный метр и 26,17 килограмма на человека в месяц.

Если специалисты комитета по тарифам и ценам сочтут представленный региональным оператором расчет стоимости экономически обоснованным, то в ближайшее время услуга по сбору и утилизации твердых бытовых отходов выйдет из состава жилищных и станет коммунальной.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ:

Какие варианты платы за вывоз мусора возможны в Хабаровском крае? (Мусорная реформа не за горами, и со следующего года нам придется платить за уничтожение отходов)

В Хабаровском крае мусор будут утилизировать по зонам (Новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами должна заработать в январе 2020 года)