Вспышка коронавируса в правительстве Хабаровского края: COVID-19 заразиись два заместителя губернатора

Состояние заболевших чиновников оценивается как нормальное Фото: Правительство Хабаровского края

«В Хабаровском крае полправительства болеет», - заявил врио главы региона Михаил Дегтярев в недавнем интервью. Заразились высокопоставленные чиновники, среди которых два первых заместителя губернатора. Их отправили домой на 14-дневный карантин.

COVID-19 заразились исполняющая обязанности первого заместителя губернатора Хабаровского края Мария Авилова и Виктор Калашников - и. о. зампредседателя правительства - министр экономического развития региона. Их состояние оценивается как нормальное, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В Хабаровском крае растет число заболевших COVID-19. За минувшие сутки коронавирусом заразились 174 человека. Всего с начала пандемии опасную инфекцию нашли у 14512 жителей региона.

С 21 октября предприятия общепита и развлекательные заведения работают до 23:00 часов. Под запретом остается работа кальянных и использование кальянов в барах и ресторанах. Введен запрет на массовые собрания с числом участников больше 50 человек.

Почти все школьники края ушли на досрочные каникулы. Продолжают грызть гранит науки ученики в районах, где заболеваемость коронавирусом равно нулю. Студенты вузов, техникумов, колледжей с 26 октября уйдут на «удаленку».

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.