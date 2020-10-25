Реванша не вышло: хабаровский «Амур» проиграл второй домашний матч «Трактору» со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Первую встречу с «Трактором» «Амур» проиграл, матч получился боевым – у хабаровчан еще помнили вкус победы над лидером восточной конференции казанским «Ак Барсом», но удача была на стороне гостей. Была надежда что «тигры» смогут отыграться во втором матче с тем же «Трактором».

Начало матча хабаровских болельщиков не очень порадовало. Уже на 10 минуте тройка нападения гостей врывается в зону «Амура» и забрасывает шайбу в ворота Марека Лангхамера. Однако тренерский штаб хозяев просит видеоповтор. Судьи отмечают, что во время атаки была помеха вратарю и гол не засчитывают.

«Трактор» продолжает давить, разрушая все атаки «Амура». За минуту до окончания игрового времени серьезно фолит Максим Игнатович получая две минуты штрафа за атаку головы и шеи соперника, две минуты за грубость и 10 минут дисциплинарного штрафа. «Амур» ожидает очень нелегкий второй период.

Но это далеко не все беды, которые свалились на хабаровскую команду в этой двадцатиминутке. В ее начале десятиминутный дисциплинарный штраф получает еще, и голкипер «Амура» Марек Лангхамер и так же зарабатывает 2 минуты за незаконное и опасное снаряжение. Его экипировку по запросу из Москвы измерили и признали негабаритной, место в воротах неожиданно для себя получает Евгений Аликин, а «Амур» начинает втроем против пяти.

Стоит отметить, что Евгений провел просто героический отрезок – броски по воротам следовали один за другим, практически все ему удалось отбить кроме одного. Сергей Калинин на 22 минуте делает преимущество «Трактора» уже весьма существенным – 0:2. Все остальное время «Амур» пытался отыграться, но игрокам в каких-то моментах шайбу блокировал Роман Вилл, а в каких-то просто откровенно не везло.

В третьем периоде «Амур» удвоил нажим больше шести минут команды играли без перерыва, затем Полунин и Бутузов выходят в «два в один» и Владимир сокращает разрыв. Следующая заброшенная шайба должна была решить исход встречи – все это отлично понимают.

«Трактор» очень грамотно и «вязко» обороняется, «Амур» из последних сил пытается сравнять счет. На последних минутах Сергей Светлов меняет вратаря на полевого игрока, но и вшестером хабаровчанам не удается взломать оборону челябинской команды. В итоге «Трактор» дважды побеждает на льду «Платинум-Арены» и увозит из Хабаровска четыре честно заработанных очка.

- Оценка немного двоякая сегодня, - отметил Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур» после игры. – Не получилось начало матча. Как-то робко начали, противник как-то активно начал у нас дома играть. Ребят предупреждали хотели взять игру в свои руки, но что-то не пошло. Желания было много, а вот движения не было. Во втором периоде это совершенно ненужное удаление, которое привели к игре три в пять и получили второй гол. Потому игру перестроили, но не смогли забросить вторую. Будем разбираться, будем готовиться.

Домашняя серия «Амура» на этом заканчивается, «тигры» отправляются в Уфу где в среду скрестят клюшки с «Салаватом Юлаевым».

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