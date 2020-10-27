Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о гибели детей в лагере «Холдоми»

Дело о гибели детей в палаточном лагере «Холдоми» вскоре отправится в суд для дальнейшего рассмотрения Фото: Предоставлено очевидцем

Дело о гибели детей в палаточном лагере «Холдоми» вскоре отправится в суд для дальнейшего рассмотрения. Напомним, что 23 июля 2019 года на базе вспыхнул пожар. Пламя моментально охватило «негорючие» палатки - из 26 штук выгорели 20. Погибли четверо детей, 11 человек (шестеро детей и пятеро взрослых) получили ожоги и надышались дымом.

Пожар в детском лагере Холдоми вспыхнул в половине пятого утра 23 июля 2019 года Фото: Предоставлено очевидцем

Версия пожара: аварийный режим работы электросетей и некачественная проверка лагеря перед открытием, что повлекло нарушения противопожарной безопасности. В палатках поставили электрообогреватели, которые ночью включали дети. Неполадки в работе тепловентиляторов и привели, как считает следствие, к трагедии. Инструкций по эвакуации людей во время пожара в лагере не было, от дыма персонал защититься никак не мог - не было средств индивидуальной защиты.

Пламя моментально охватило «негорючие» палатки - из 26 штук выгорели 20 Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

Лагерь за несколько дней до трагедии проверял начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности главка МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Он, как считает следствие, халатно отнесся к своим обязанностям и не принял мер к устранению нарушений пожарной безопасности.

Версия пожара: аварийный режим работы электросетей Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

Что касается двух других обвиняемых - директора ООО «Экстрим Сервис» Виталия Бурлакова и главы лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова, - то их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, пожар в детском лагере Холдоми вспыхнул в половине пятого утра 23 июля 2019 года. Погибли четверо детей. К 11-летней Соне Валовой утром должны были приехать родители, чтобы отпраздновать ее день рождения. Позднее в реанимации от ожогов скончались Вероника Стрыгина, Лиза Безрукова и Алексей Мартыненко, который пытался вытащить из полыхающей палатки своих друзей. Мальчик посмертно награжден орденом Мужества. 1 октября 2020 года в Комсомольске-на-Амуре на месте захоронения троих погибших установили памятный мемориал.