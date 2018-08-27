«Позорный полк» прошелся по Комсомольску-на-Амуре

СЕГОДНЯ 06:52 2018-08-27T07:08:39+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре местные жители в очередной раз высказались против новой реформы по повышению пенсионного возраста. Активисты повесили фотографии местных депутатов, проголосовавших «за», на картонные транспоранты и прошлись по улице «Позорным полком».

Однако не все пошло, как планировали организаторы. Местная администрация, согласовавшая акцию протеста, в последний момент решила все отменить. За несколько дней до мероприятия один из организаторов получил письмо с просьбой заменить акцию протеста с шествием на митинг на площади Володарского. Причиной срочному переносу стала аварийная ситуация. В районе дома №22 по проспекту Октябрьскому произошло затопление тепловой камеры. Именно там должны были пройти около 100 человек, которые приняли участие в акции.

- Маршрут движения колонны предполагался от площади Юности по проспекту Мира до городского мемориала. Но возле этого дома выкопали яму в два метра, но для видимости перегородили весь проспект. А такие незаконные выкрутасы стали, якобы, основанием для того, чтобы объявить демонстрацию несогласованным публичным мероприятием, - пишет на своей странице в социальной сети Олег Паньков, депутат Комсомольской гордумы.

По словам народного избранника, перед началом акции протеста к месту, откуда стартовали протестующие пришли и сотрудники полиции. Себе в помощь они взяли юриста из местной администрации. Они хотели перенести шествие в другое место, но путем переговоров все же удалось найти компромисс.

- Вместо шествия по проезжей части проспекта, демонстрация пошла по тротуару, «господа в фуражках» согласились с таким компромиссным вариантом прохождения «Позорного полка», - отмечает Олег Паньков. - Но я не согласен с «прогибом» организаторов на молчаливое шествие, которое по своей сути чем-то напоминала похоронную процессию. Не было ни революционных, ни патриотических песен, например, «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой», ни озорных и задорных кричалок.

Активисты пронесли по городу транспаранты с фотографиями депутатов, проголосовавших за повышение пенсионного возрастаФото: Социальные сети

Однако акция все же прошла. Всем участникам хватило транспарантов, которые в завершении выкинули в урну.

Относительно наболевшей темы высказывались многие политики и общественники. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края тоже большинством голосов поддержали реформу: 21 «за» против пяти «против». При этом депутаты подчеркнули, что есть над чем работать. Им предстоит продумать, как защитить трудовые права людей предпенсионного возраста. По их мнению, есть множество аспектов, которые заметно затруднят жизнь людям. Много вопросов к нововведению и у главы региона Вячеслава Шпорта. Глава региона заявил, что как руководитель понимает необходимость повысить пенсионный возраст.