2018-09-04T01:53:54+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное по факту смерти женщины, которой перед смертью дважды отказали в госпитализации

Правоохранители намерены дать оценку действиям бригады скорой помощи
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Следователи возбудили уголовное по факту смерти женщины, которой перед смертью дважды отказали в госпитализацииСледователи возбудили уголовное по факту смерти женщины, которой перед смертью дважды отказали в госпитализацииФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

О трагедии, которая случилась в городе Вилючинск, знает уже вся страна. 42-летняя Наталья Узленкова долгое время страдала от хронической болезни почек. В период с 10 по 11 августа ее дочь дважды вызывала бригаду скорой помощи, потому что женщине становилось все хуже и хуже. Она бредила и была уже явно не в себе. Однако в первый раз медики сказали (дословно): «Сегодня пятница, куда мы ее повезем?». В итоге они укололи Наталье обезболивающее и уехали. Во второй раз и вовсе сказали дочери идти спать и не тревожить сон матери. Лишь на третий раз, утром врачи госпитализировали камчадалку в больницу, где она вскоре скончалась.

Пока следственный комитет проводил доследственную проверку, в министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию следующим образом, мол показаний для экстренной госпитализации не было. Однако спустя три недели правоохранители нашли основания для возбуждения уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- В настоящее время следствием с целью установления причины смерти женщины, наличия причинно-следственной связи между смертью потерпевшей и действиями врачей, наличия либо отсутствия дефектов оказания медицинской помощи, решается вопрос о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы,- рассказала Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Проводятся иные неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Стражи правопорядка отмечают, что в ходе расследования будет дана оценка действиям врачей в части оказания медицинской помощи женщине. А пока расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Куда мы ее повезем, вечер пятницы же»: На Камчатке умерла женщина, которой дважды за день отказали в госпитализации

Пациентку увезли в больницу только с третьей попытки, а утром следующего дня она скончалась от хронического заболевания (подробнее..)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Версия: Главный полицейский Киришей создал «банду», чтобы помочь больной маме
Силовика и его подчиненных обвинили в краже 1,5 тонн дизельного топлива на 40 миллионов рублей. Жена сотрудника МВД уверена: ее супруга подставили, потому что он мешал преступникам.
Новости 24
Раненный житель Сахалина выпал из окна своей квартиры
Погода в Хабаровске на 4 сентября 2018 года: днем до +19 градусов, сильный дождь
Экс-глава района в Хабаровском крае должен казне два миллиона рублей
Губернатор Хабаровского края поручил спасателям быть в полной «боевой» готовности во время циклона
В Хабаровске в школы отправились 62 тысячи детей
В Хабаровске появится парк для ветеранов
Житель Хабаровска ради наживы стащил коммунальное оборудование
На Сахалине количество чиновников, летающих бизнес-классом, может сократиться
Хабаровск посетили участники велопробега из Швейцарии
В одном из домов Биробиджана нашли труп
Жителя Комсомольска-на-Амуре подозревают в карманной краже на 80 тысяч рублей
В Хабаровске нашли пропавшего 13-летнего ребенка
В Еврейской автономии через границу не пропустили опасное мясо
В Хабаровском крае прошли учения для артиллеристов ВВО
В Хабаровске пропал 13-летний ребенок
Машина сбила девятилетнего велосипедиста во дворе дома в Хабаровске
В Хабаровске разыскивают жертв престарелого педофила
Уровень Амура у Хабаровска на сегодня, 3 сентября 2018 года
Воспитатель детского дома в Хабаровском крае стала жертвой грабителя