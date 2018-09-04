Следователи возбудили уголовное по факту смерти женщины, которой перед смертью дважды отказали в госпитализации

СЕГОДНЯ 01:48 2018-09-04T01:53:54+03:00

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О трагедии, которая случилась в городе Вилючинск, знает уже вся страна. 42-летняя Наталья Узленкова долгое время страдала от хронической болезни почек. В период с 10 по 11 августа ее дочь дважды вызывала бригаду скорой помощи, потому что женщине становилось все хуже и хуже. Она бредила и была уже явно не в себе. Однако в первый раз медики сказали (дословно): «Сегодня пятница, куда мы ее повезем?». В итоге они укололи Наталье обезболивающее и уехали. Во второй раз и вовсе сказали дочери идти спать и не тревожить сон матери. Лишь на третий раз, утром врачи госпитализировали камчадалку в больницу, где она вскоре скончалась.

Пока следственный комитет проводил доследственную проверку, в министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию следующим образом, мол показаний для экстренной госпитализации не было. Однако спустя три недели правоохранители нашли основания для возбуждения уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- В настоящее время следствием с целью установления причины смерти женщины, наличия причинно-следственной связи между смертью потерпевшей и действиями врачей, наличия либо отсутствия дефектов оказания медицинской помощи, решается вопрос о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы,- рассказала Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Проводятся иные неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Стражи правопорядка отмечают, что в ходе расследования будет дана оценка действиям врачей в части оказания медицинской помощи женщине. А пока расследование уголовного дела продолжается.

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