Сильный ветер повалил крышу школы на девочку в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:18 2018-09-05T10:37:18+03:00

Сильный ветер повалил крышу школы на девочку из Хабаровского края Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

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Тайфун «Джеби» стал причиной чрезвычайных происшествий практически во всех регионах Дальнего Востока. Задержки рейсов, плавающие машины и затопленные улицы - циклон стал настоящим стихийным бедствием. Увы, не обошлось без пострадавших.

В Советской Гавани сильный порывистый ветер сорвал кровлю средней школы №1. К несчастью, в это время прямо под опасным участком возле здания находилась 12-летняя девочка. Брусья повалились прямо на нее, у девочки сломана нога. Школьницу тут же госпитализировали в больницу, где медики до сих пор оказывают ей необходимую помощь.

Сильный ветер повалил крышу школы на девочку из Хабаровского краяФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - рассказывает Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю.

Сильный ветер повалил крышу школы на девочку из Хабаровского краяФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

По фотографиям, появившимся сети, создалось впечатление, что возле школы проводились какие-то строительные работы, но нет. «Древесные руины» когда-то были крышей.

- Нарушена стропильная система, поэтому кровля рухнула в центральном дворе. Порывы ветра у нас достигали 25 метров в секунду. К тому же, повалило и деревья: из-за высокой влажности почва и древесина размякли и стали заметно слабее. Более сотни деревьев повалило, кроме того, еще два поселения остаются без света, - говорит «КП»-Хабаровск» Галина Сорокина, заместитель начальника управления делами ГО и ЧС администрации Советской Гавани. - Информация по травмированию ребенка очень животрепещущая. Подробнее о ситуации мог бы рассказать начальник управления, но сейчас он находится в детском саду, крышу которого тоже повалило ветром.

На место происшествия из Хабаровска выехали криминалисты и эксперты краевого следственного управления, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.