Школа, детский сад и сотни жилых домов в Советской Гавани остались без света из-за тайфуна

СЕГОДНЯ 12:04 2018-09-05T12:32:14+03:00

Школа, детский сад и сотни жилых частных домов в Советской Гавани остались без света из-за тайфуна Фото: Социальные сети

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения крыш двух образовательный учреждений и полного обесточивания целого города в Хабаровском крае [фото]

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Япония сейчас терпит, в буквальном смысле этого слова, стихийное бедствие. О тайфуне «Джеби», которого уже все называют «супертайфуном», узнали и жители нескольких регионов Дальнего Востока. Циклон уже наворотил на Сахалине: частные дома ушли под воду, вылеты из аэропорта задержали и отменили, занятия в школах временно прекратили.

Циклон не обошел стороной и Хабаровский край. Вторые сутки местные жители страдают от обильных осадков и порывистых ветров. Больше всего досталось от тайфуна Советской Гавани. Там сегодня, 5 сентября, во всю свирепствовала стихия, которая повалила сотни деревьев и снесла крыши школы и детского сада. В случае с образовательным учреждением все едва ли не закончилось трагедией. Там части кровли повалились на 12-летнюю девочку, которая в результате получила перелом ноги. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело.

Школа, детский сад и сотни жилых частных домов в Советской Гавани остались без света из-за тайфунаФото: Социальные сети

Кроме того, после обеда циклон обесточил все дома в Советской Гавани и поселках Лососина, Гатка, Майский и Заветы Ильича. Там без света уже более пяти часов остаются свыше 15 тысяч местных жителей.

- По факту обрушения кровли в двух образовательных учреждениях и отключения электроэнергии прокуратура проводит проверку. В ее рамках будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, а также органам контроля, ответственным за предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Валентина Глазова, руководитель пресс-службы прокуратуры Хабаровского края. - В настоящее время ведутся работы по устранению всех последствий циклона. Пока каких-либо прогнозов, когда свет появится в жилых домах, нет.

Школа, детский сад и сотни жилых частных домов в Советской Гавани остались без света из-за тайфунаФото: Социальные сети

В ведомстве отмечают, что по всем нарушениям прав местных жителей правоохранители примут комплекс мер прокурорского реагирования.

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