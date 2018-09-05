СЕГОДНЯ 07:49 2018-09-05T09:39:31+03:00

Из-за тайфуна «Джеби» на Сахалине люди сидят без света, а в школах отменили занятия Фото: Социальные сети

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На Дальний Восток накануне обрушился сильнейший за последние 25 лет тайфун - «Джэби». Его влияние в полной мере на себе ощутили жители Японии. Там от стихийного бедствия уже погибли девять человек, еще 300 пострадали. В аэропорту Осаки отменили более 600 авиарейсов. На соседнем со Страной восходящего солнца острове «Джэби» тоже внес коррективы в расписание работы воздушной гавани. В Южно-Сахалинске массово отменяют и задерживают рейсы внутри страны. Паромную переправу закрыли еще вчера, 4 сентября.

Синоптики сообщают, что наладится погода лишь в пятницуФото: Социальные сети

Отменяют не только полеты самолетов, но и занятия в школах. Уже в одиннадцати районах острова учебные заведения сегодня «повесили замки на двери», ненадолго продлив ученикам каникулы.

Из-за шквального ветра и дождей в школах отменили занятияФото: Социальные сети

- Из-за погодных условий, когда накрывает муниципальные образования, все школы там закрываются. Сейчас речь идет об Анивском, Долинском, Корсаковском, Курильском, Макаровском, Невельском, Паронайском, Тамаринском, Холмском, Южно-Сахалинском районах. Там отменили занятия обеих смен, а совсем недавно в Тымовском районе учеников второй смены освободили от занятий, - рассказывает Наталья Монагарова, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования правительства Сахалинской области. - Пока занятия отменили на один день, завтра до семи утра будет принято решение о продлении отмены занятий или их возобновлении.

Попадали и рекламные баннеры вместе с остановкамиФото: Социальные сети

Из-за сильного ветра, скорость которого варьировалась от 25 до 30 метров в секунду с порывами до ураганного до 33-38 метров в секунду, на проезжую часть, пешеходные дорожки и парковки попадали деревья.

Местные жители с самого утра начали забрасывать социальные сети фотографиями и видеозаписями последствий тайфуна.Фото: Социальные сети

На дорогу ветром также снесло кровли крыш, обивку зданий и часть заборов. Попадали и рекламные баннеры вместе с остановками. А один автолюитель даже заснял как посреди трассы стоит биотуалет, который ветром снесло на дорогу.

А один автолюбитель даже заснял как посреди трассы стоит биотуалет, который ветром снесло на дорогуФото: Социальные сети

Местные жители с самого утра начали забрасывать социальные сети фотографиями и видеозаписями последствий тайфуна. Спасатели уже около около 10 раз выезжали на вызов, чтобы освободить машины из под завалов веток и деревьев. Вызовов по другим причинам было в разы больше.

На дорогу ветром также снесло кровли крыш, обивку зданий и часть заборовФото: Социальные сети

- К счастью, пострадавших пока не было. Режим ЧС вводить мы не будем, за окном уже не такой сильный ветер с дождем. Постепенно все приходит в норму. Железные дороги работают в штатном режиме. Из-за схода селевых потоков в Макаровском районе перекрыта дорога, ведущая в Оху. Городской спасательный отряд в количестве шести бригад ездят по заявкам от местных жителей. Они убирают деревья, распиливают их, чтобы вывезти за город, - объясняет Алексей Ивельский, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Джеби» ввел коррективы и в работу местных энергетиков. По последним данным, зафиксировано порядка 50 отключений на линиях электропередачи 6-10 киловатт, по одному – на линиях 35 и 110 киловатт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/667352" frameborder="0"></iframe> Из-за схода селевых потоков в Макаровском районе перекрыта дорога, ведущая в Оху.

- Без электроснабжения остаются восемь сел трех районов Сахалина. Еще в шести относительно крупных населенных пунктах света нет частично, - сообщают в ПАО «Сахалинэнерго». - Работы по восстановлению электроснабжения будут вестись по мере нормализации погодных условий.

Сейчас над устранением последствий тайфуна «Джэби» в части нарушения электроснабжения работают 44 бригады, а это 156 человек и 59 единиц техники. В полную силу они начнут заниматься восстановлением подачи света в жилыем дома когда непогода покинет остров. По словам синоптиков, на Сахалине уже сейчас погода относительно спокойная. Основной пик тайфуна уже покинул область и дошел до Хабаровского края.

pakygalya1 Синоптики сообщают, что наладится погода лишь в пятницу

- Сейчас «Джэби» на материковой территории. Его центр сейчас находится восточнее Хабаровска. У нас еще дует ветер и идет дождь, но непогода уходит на север. Согласно потоку так и будет продолжаться, - сообщили в УГМС по Сахалинской области. - Сегодня во второй половине дня станет спокойнее, но завтра все же будет ощущаться влияние циклона. Окончательно все придет в норму лишь в пятницу, 8 сентября.

А до тех пор спасатели рекомендуют лишнийраз не выходить из помещений на улицу и воздержаться от поездок за город.

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