СЕГОДНЯ 11:54 2018-09-05T12:03:37+03:00

Жителям Хабаровского края рассказали как вести себя во время тайфуна Фото: Социальные сети

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В Хабаровский край из Японии пришел самый мощный тайфун за последние 25 лет. Жители Страны восходящего солнца в полной мере ощутили на себе его последствия. Есть даже жертвы среди людей. Еще вчера и сегодня днем он бушевал на Сахалине, придя туда 4 сентября немного ослабнув. Сейчас он оказывает воздействие на Хабаровский край. В связи с этим региональные власти решили напомнить жителям края о том, как вести себя во время тайфуна.

- В период прохождения тайфуна населению настоятельно рекомендуется проявлять осторожность. Во первых, нужно отказаться от поездок и выходов за пределы населенных пунктов и посещения леса. Крайне опасны в это время выходы на водоемы. Родителям необходимо обеспечить безопасность детей, - акцентируют внимание в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Специалисты дают и несколько советов автолюбителям. Они настоятельно рекомендуют находиться и не оставлять машины возле старых деревьев, строений с плохо закрепленным кровельным покрытием, рекламных щитов и баннеров. Ездить по подтопленным, незнакомым дорогам и ходить по таким же тротуарам. А вот дачникам советуют собрать свой урожай и имущество, вывезти за пределы загородных участков, чтобы избежать их потери.

Сами специалисты перешли на усиленный режим работы и готовы к внештатным ситуациям.

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