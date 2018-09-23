Политолог Илдус Ярулин: Такой высокой явки в Хабаровском крае никто не ожидал

СЕГОДНЯ 14:34 2018-09-23T15:20:04+03:00

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Второй тур выборов губернатора Хабаровского края завершился. Данных по итоговой явке еще нет, но имеющиеся цифры уверенно говорят о рекорде. На шесть часов вечера в крае проголосовало 421 тысяча 891 человек.

- Здесь все слилось: и недовольство результатом первого тура, и даже, может быть, люди поверили, что они могут добиться каких-то изменений. А в основе этого лежит недовольство. В первую очередь, краевыми структурами. Когда есть возможность свое недовольство выразить не где-то анонимно в сети, а прийти и сказать власти: «Хватит! Мы устали! Мы ждем перемен!». Как у Цоя, - сказал Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов.

Причем, после первого тура, как считает политолог, в регионе началось активное движение - ремонт дорог, появление «доступной рыбы», введение бесплатного проезда. Причина этому - усиленная работа команд кандидатов. Однако зачастую эта работа вызывает вопросы, особенно, в части распространения фейков в интернете, уровень которых сегодня просто зашкаливал.

- Завтра соответствующие структуры будут заниматься разбором полетов, то есть теми жалобами, которые поступали, а их достаточно много с обеих сторон. Результат второго тура непредсказуем, даже данные экзитполов разные, - говорит политолог.

Илдус Ярулин считает, что предугадать результаты второго тура выборов губернатора Хабаровского края невозможно, потому что почти половина избирателей отказались говорить за кого они отдали свои голоса.

- Люди либо боятся сказать, что голосуют за Вячеслава Шпорта, потому что в тренде сейчас Сергей Фургал и, вроде как, поддержать его - это хорошо. Сейчас идет не борьба рейтингов, а борьба антирейтингов: кто кого больше вымажет, выставит в негативном свете, вроде тот и будет победителем. Хорошо это или плохо? Не знаю. Для команды, которая победит, наверное, хорошо. А каково это для жителей Хабаровского края - вопрос, - резюмировал политолог.