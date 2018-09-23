Предварительные итоги второго тура выборов губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-23T16:02:59+03:00

Кандидаты в губернаторы Хабаровского края: Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал

В регионе приступили к подсчету голосов. Лидирует Сергей Фургал [обновляется]

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В регионе идет подсчет голосов избирателей во втором туре выборов губернатора Хабаровского края.

После обработки 29,04% протоколов лидером остается Сергей Фургал - 67,69% - 93 185 голосов. У Вячеслава Шпорта 29,65% - 40 821 голос.

Обработано 8,71 % протоколов. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал выбился вперед с результатом в 63,81 процента - 16 тысяч 681 голос. Единорос Вячеслав Шпорт предварительно набрал 33,95 процента - 8 тысяч 876 голоса.

После обработки 5,01 процента протоколов лидером остается Вячеслав Шпорт - 51,71 процента - 4 тысячи 613 голосов. У Сергея Фургала 45,63 процента, что равняется 4 тысячам 613 голосам.

После обработки 4,17 процента протоколов предварительные итоги голосования следующие: лидирует действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт от партии «Единая Россия» с результатом 56,03 процента - 3 тысячи 349 голосов. Вторым идет Сергей Фургал от ЛДПР, за него свои голоса отдали 41,26 процента, что равняется 3 тысячам 349 голосам.

Напомним, что данные экзитполов серьезно разнятся. Так, согласно одному опросу, лидирует действующий глава региона и кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт. Его результат - 57 процентов. Оппонент главы региона и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал идет вторым со счетом в 43 процента.

Однако источник сообщает, что последние данные экзитполов были в 16:00 часов. Результаты следующие: Сергей Фургал - 38,1086 процента (абсолют - 6105 человек), Вячеслав Шпорт - 14,2385 процента (2281 человека).