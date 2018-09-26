Стала известна дата инаугурации нового губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 04:50 2018-09-26T05:01:01+03:00

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Итоги выборов губернатора Хабаровского края утвердил сегодня, 26 сентября, региональный избирком. Напомним, что победу одержал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, существенно опередив единоросса Вячеслава Шпорта.

В должность губернатора Сергей Фургал вступит в пятницу, 28 сентября.

- Некогда нам ждать, нужно приступать к работе. Скоро у нас начинается отопительный сезон, тут много проблем. Раскачиваться нам некогда, нужно приступать к работе с первого дня. Люди ждут от нас действий, - сказал Сергей Фургал.

Сегодня избранный губернатор намерен подписать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ и согласие на вступлении в должность главы Хабаровского края.

- Работа губернатора - это не обязанность, а образ жизни. Судя по всему, надо переезжать в кабинет и, может быть, два-три месяца там жить. Судя по тому набору проблем и вопросов, которые накопились, губернатору точно отдыхать не придется, как и всей его команде, - отметил Фургал.