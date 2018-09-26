Стала известна дата инаугурации нового губернатора Хабаровского края
Итоги выборов губернатора Хабаровского края утвердил сегодня, 26 сентября, региональный избирком. Напомним, что победу одержал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, существенно опередив единоросса Вячеслава Шпорта.
В должность губернатора Сергей Фургал вступит в пятницу, 28 сентября.
- Некогда нам ждать, нужно приступать к работе. Скоро у нас начинается отопительный сезон, тут много проблем. Раскачиваться нам некогда, нужно приступать к работе с первого дня. Люди ждут от нас действий, - сказал Сергей Фургал.
Сегодня избранный губернатор намерен подписать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ и согласие на вступлении в должность главы Хабаровского края.
- Работа губернатора - это не обязанность, а образ жизни. Судя по всему, надо переезжать в кабинет и, может быть, два-три месяца там жить. Судя по тому набору проблем и вопросов, которые накопились, губернатору точно отдыхать не придется, как и всей его команде, - отметил Фургал.