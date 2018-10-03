Алексей Гуськов привез в Хабаровск свое «лекарство» от осенней хандры

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-03T10:40:04+03:00

В городах Дальнего Востока состоялся предпремьерный показ комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова». Народный артист не только снялся в главной роли, но и выступил в качестве продюсера.

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ПРОДЛЕВАЕТ ЛЕТО И ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ

Огромный зал кинотеатра. Свободных мест в нем не найти при всем желаний. 100 минут, которые на время просмотра продлили, хабаровчанам лето. Загорается свет, зрители не скупятся на овации, и на сцену выходит виновник торжества Алексей Гуськов. Народный артист представил жителям дальневосточной столицы фильм под названием «Вечная жизнь Александра Христофорова». Он выступил не только в главной роли, но и в качестве продюсера. Звезда театра и русских романов называет свое детище «лекарством» от осенней хандры.

Алексей Гуськов привез в Хабаровск свое «лекарство» от осенней хандрыФото: Элина ОГАНЕСЯН

В комедии главного героя поместили в парк развлечений. Его как раз и играет Алексей Гуськов. У него есть свои ролевые функции и профессия актера. Долгое время он купался в лучах славы. А сегодня он - аниматор в парке под названием «Вечная жизнь». Там он изображает римского полководца, который когда-то выходил на арену с гладиаторами. Его жизнь полна неприятных моментов: сын наотрез отказывается видеться с ним, бывшая жена считает его и вовсе опасным, и в сухом остатке он лишается работы. К счастью, судьба нашла решение всем его проблемам, подарив ему любовь. Так у него появился шанс измениться и кардинально поменять свою жизнь. Смех, ирония, чувства - все в одном флаконе.

Картина выйдет на экраны страны 18 октября, тогда каждый желающий сможет самостоятельно удостовериться в лечебных свойствах актерской игры, сюжетной линии и работы режиссерской команды.

Сам любимец миллионов женщин Алексей Гуськов уверен, что, придя в кинотеатр, зритель проведет час в компании с народным артистом, потому что над образом героя он работал совместно с режиссерской командой.

Алексей Гуськов привез в Хабаровск свое «лекарство» от осенней хандрыФото: Элина ОГАНЕСЯН

НАЧАЛОСЬ ВСЕ С ФИЛОСОФИИ

Алексей Гуськов перед тем, как комедию увидят сотни тысяч человек, рассказал, о работе над ней и о том, как родилась идея создания такого фильма. Ответ оказался с не простым философским подтекстом.

- Несколько лет назад я прочитал в интернете опрос, где людям предлагали ответить на два сложных вопроса: что бы вы сделали, если бы вы жили вечно и что бы вы сделали, если бы жить вам оставалось два понедельника. Самое удивительное, что 94% ответов совпали, - рассказывает Алексей Гуськов. -Ни полет в космос, ни получение профессии, все было связано с любовью. Эта удивительная идея, что мы живем в пространстве в поисках своего понимания комфорта и счастья.

Так, по словам артиста-продюсера, и стали рождаться наброски к фильму.

ПОСМЕЕМСЯ НАД САМИМИ СОБОЙ

Народный артист каждый раз обращает внимание на то, что работа над фильмом для него — возможность рассказать о том, что копилось все эти годы. Для того, чтобы собрать все накопления в «Вечной жизни Александра Христофорова» понадобилось 5 лет. Однако кинолента не грузит, не напрягает, она для другого — комедия для посмеяться. Но вопрос: над чем?

Алексей Гуськов привез в Хабаровск свое «лекарство» от осенней хандрыФото: Элина ОГАНЕСЯН

- Фильм арт-мейнстрим. Меня убеждали в том, что в России такое не смотрят. Ложь. Притом глубочайшая. Хочется, чтобы после просмотра, зритель ощутил, что он только что на море побывал, только с отпуска вернулся. Мне бы не хотелось, чтобы с экранов кого-то поучали, сам это не люблю, поэтому и кино не об этом. Картина очень ироничная и красивая. Оператор должен был сделать так, чтобы зритель хотел очутиться в каждом кадре, - говорит народный артист. - В фильме, правда, очень много иронии. Мы в нем многое обсмеяли. Не оборжали, не обхохотали, а именно обсмеяли. Нам ведь в этой жизни так не хватает этой самой самоиронии. Мы такие серьезные, у нас такая необоснованная претензия в отношении себя. А жизнь такая короткая и такая быстрая. В ней, действительно, есть главные вещи, но они рядом с нами.

Смеяться, чувствовать, а главное, любить - таков рецепт лекарства против осенней хандры.

КАКОЙ ОН, ЗРИТЕЛЬ

Продюсер фильма признается, что в принципе поехал в тур по регионам страны не для того, чтобы презентовать картину, а для того, чтобы познакомиться со своим зрителем.

Алексей Гуськов привез в Хабаровск свое «лекарство» от осенней хандрыФото: Элина ОГАНЕСЯН

- Серьезно, кто это? Кто ходит на эти сеансы, для кого мы работаем? Искренне отвечу, что все мы понимаем максимум то, что происходит до Красноярска, а дальше - тайна за семью печатями. Таким образом до 18 октября я намерен объездить города нашей страны и выяснить этот момент. Например, жители Дальнего Востока отличаются конкретностью своего мнения. Наверное поэтому и губернатора выбрать не могут в Приморье. У всех свое мнение, - шутит Алексей. -Мне это нравится, мне это импонирует.

Алексей не впервые в Хабаровске. Буквально недавно он был в дальневосточной столице с гастролями театра имени Вахтангова. Его игра в роли Евгения Онегина произвела настоящий фурор, поэтому он не обошел стороной краевой центр и на этот раз. Сам артист долгое время задавался вопросом, для чего вообще люди приходят в кино. Лишь спустя некоторое время, он понял - за настроением и атмосферой.

ОТ ДУШИ

Алексей Гуськов часто обращает внимание на то, что фильмы для него делятся на два типа: те, в которых он вкладывает частицу себя и те, благодаря которым он зарабатывает деньги и забывает о них. «Вечная жизнь Александра Христофорова» относится как раз к первой категории.

Алексей Гуськов привез в Хабаровск свое «лекарство» от осенней хандрыФото: Элина ОГАНЕСЯН

- В этот фильм я вложил много себя. При показах других, я бы даже с места бы не встал, не то, чтобы поехать в тур, - говорит Алексей- На каждом этапе, все в картине «хэнд мэйд».

Артист отмечает, что фильмы, в которых он снимался много лет назад, больше его не интересуют, он их не пересматривает и не вспоминает о них. Они теперь живут не с ним, а со зрителем. Тем более, что есть новые картины, которые ничем не хуже, а возможно и лучше предыдущих.