На Сахалине осудили водителя грузовика, из-за которого в ДТП погибли пять человек

СЕГОДНЯ 07:27 2018-10-09T09:16:37+03:00

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Сахалинский областной суд поставил точку в трагической истории, произошедшей в январе 2017 на трассе «Южно-Сахалинск – Оха». На 202 километре случилось тройное ДТП, в котором погибли пять человек. Уголовное дело расследовалось под контролем губернатора области.

Как установило следствие, страшная авария произошла по вине водителя грузовика. Было раннее утро, темно, дорога скользкая. При таких непростых зимних условиях водитель превысил скорость, отвлекся и не заметил на дороге другой грузовик, стоявший на попутной полосе. От мощнейшего удара второй грузовик выбросило на встречку, по которой в этот момент в больницу мчалась машина скорой помощи. Итог - пять погибших. В их числе водитель грузовика, водитель скорой помощи, двое пациентов и родственник одного из них.

- Машина скорой загорелась от удара. Люди погибли от огня. При лобовом столкновении они потеряли сознание и не смогли выбраться из загоревшегося УАЗа, - поделился с «Комсомольской правдой в Хабаровске» сахалинец, побывавший на месте аварии. - Людей, которые были сзади, достали без проблем, а вот водителя скорой пришлось буквально выковыривать, у него были сильно зажаты ноги, обгорела голова, можно сказать, что ее вообще почти не было... А медсестра вылетела на дорогу через стекло, это и спасло ей жизнь.

Женщина осталась жива, но получила очень тяжелые травмы и долгое время проходила лечение в областной больнице.

Репутация виновника аварии чиста - он не был судим. В областной прокуратуре отметили, что виноватым в гибели пятерых человек он себя не считает. Первое слушание дела прошло в Макаровском районном суде. Тогда мужчине назначили пять лет лишения свободы в колонии-поселении и запретили садиться за руль еще на три года. Он с приговором не согласился и подал апелляцию. Однако областной суд оставил решение районного в силе. Приговор вступил в законную силу.