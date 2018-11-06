2018-11-06T09:05:54+03:00
Происшествия

Одного пострадавшего при взрыве газа в поселке в ЕАО доставили в Хабаровск

Мужчина 1982 года рождения получил 70 процентов ожогов
Александра ШОПЕНКО
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Одного пострадавшего при взрыве газа в поселке в ЕАО доставили в ХабаровскОдного пострадавшего при взрыве газа в поселке в ЕАО доставили в ХабаровскФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краевую клиническую больницу номер два в Хабаровск доставлен мужчина, пострадавший при хлопке газа в поселке Приамурском ЕАО. Напомним, что по предварительной информации, ранним утром в пятиэтажке взорвался баллон с «голубым топливом».

Взрыв произошел в квартире именно этого мужчины, который получил 70 процентов ожогов. Пострадавший находится в реанимации, сейчас за его жизнь борются врачи. По словам соседей и очевидцев, взрыв был настолько мощный, что мужчину от ударной волны выбросило на улицу.

- К нам поступил один человек,он находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимое лечение, - говорит Александр Лецкин, заместитель главного врача ККБ №2. – Пока прогнозов никаких не даем.

Всего в ЧП пострадало пять человек, среди них один ребенок, которому нет и года. Четверо пострадавших от госпитализации отказались.

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