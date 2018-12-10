Туристы из Хабаровского края застряли в Китае из-за конфликта туроператора и авиакомпании

ОТ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ ДО ПРОВАЛА

Снова в центре внимания авиакомпания «ИрАэро». Если в конце прошлого месяца из-за поломки двигателя в китайском городе застряли несколько сотен российских туристов, то сейчас цифра выросла до тысячи и даже больше. Люди со всей страны купились на относительно дешевые авиабилеты и были готовы насладиться отпуском, которого так долго ждали. Однако финал отдыха был испорчен. В день вылета, когда туристы должны были оказаться на борту самолета, а потом приземлиться дома, что-то пошло не так. Все как по сценарию: сперва часовые посиделки в аэропорту без еды и воды, затем кормление «завтраками» и заселение в отелях.

А ведь изначально «дружба» авиакомпании и туроператора была такой многообещающей. Началась она, кстати, не так давно - в начале ноября. Чартерные перелеты раз в неделю пользовались бешеной популярностью. Вместительный Boeing 777-200ER, рассчитанный на 371 человек, да и бизнес-класс имеется. Выглядело все очень даже симпатично, как оказалось, только на момент торжественного открытия.

В конце ноября ломается двигатель, на минувшей неделе тоже техническая неисправность судна, и вот - новая причина. Несколько дней назад авиакомпания «ИрАэро» объявила о приостановке программы полетов в Хайкоу из-за неуплаты туроператора «Жемчужная река».

- До полного погашения существующей задолженности мы прекращаем перевозку туристов «Жемчужной Реки» по всем ранее согласованным маршрутам: Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва, - рассказали в авиакомпании «ИрАэро».

О сложившейся ситуации уже знают в Федеральном агентстве по туризму и министерстве транспорта.

ТУРИСТЫ - ЗАЛОЖНИКИ

Так, по некоторым данным, в Китае на минувшей неделе застряли порядка 1500 туристов со всей России, в их числе и жители Хабаровского края. О количестве дальневосточников неизвестно до сих пор.

- Скоро жить останемся в Поднебесной. Туроператор «Жемчужная рука» не проплатил полетную программу. Иными словами, авиакомпании, которые должны были вывезти нас отсюда, отменили рейсы из-за неуплаты, - пишет в на своей странице в сети туристка Светлана. - К счастью, нам всем продлили отели, и отпуск продолжается, но … нас кормят только завтраками. Гиды в отелях информацией не владеют от слова «вообще». Ходят слухи, что завтра туроператор объявит себя банкротом! В некоторых отелях на информационных стендах так и написали: «Покупайте билеты сами». Однако въезд в на остров был по групповой визе, значит и выезд должен быть групповым, иначе огромный штраф и депортация.

Выходит, что российские туристы стали простыми заложниками конфликта туроператора и авиакомпании.

- Ситуация, правда, серьезная и непростая. Тем более, что вся информация противоречивая. С одной стороны нам заявляют, что проблема заключается в неуплате перелетов туроператором, другие же уверяют нас в том, что у авиакомпании не хватает самолетов, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Анастасия Степашко, председатель правления Дальневосточного регионального сообщества туризма. - В любом случае сегодня в Москве по данному вопросу проведут собрание, чтобы выяснить, кто же должен вылететь в Китай и все-таки вернуть туристов в Россию.

Если туроператор официально объявит о банкротстве - за туристами прилетят из ассоциации «Турпомощь».

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