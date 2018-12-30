Мусорную реформу в Хабаровском крае отложили на год

Власти региона приняли решение не входить в мусорную реформу в этом году. Напомним, что с 1 января 2019 года страна должна была перейти на новую систему обращения с коммунальными отходами, а плата за их вывоз должна была вынестись в отдельную строку в квитанциях.

Суть реформы, в двух словах, сводится к тому, что мусор можно будет складировать только на полигонах из специального реестра, а вывоз отходов берет на себя одно предприятие, так называемый «региональный оператор». В Хабаровском крае с подготовкой к вступлению в реформу продвинулись основательно: уже был выбран региональный оператор, установлены тариф платы за вывоз мусора и норматив накопления. Однако по ряду причин регион не может гладко войти в эпоху «мусорного передела» и власти воспользовались правом отсрочить реформу в крае.

Одна из таких причин - нехватка аккредитованных полигонов. Всего в Хабаровском крае их два: в районе имени Лазо и в Советской Гавани. А в некоторых районах нет не то, что полигона, дорожной инфраструктуры, чтобы вывозить мусор.

- С местными администрациями сейчас ведется работа, чтобы придать юридический статус местам, куда исторически жители сел, поселков выбрасывали мусор. Это будут площадки для временного складирования отходов с последующей их рекультивацией, - рассказал Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края.

Еще одна явная проблема - отсутствие абонентской базы. То есть нет четкого понимания: сколько на самом деле людей живет в частном секторе. Также непонятно: насколько объективен определенный норматив потребления. Возможно, данный показатель будет скорректирован - в течение года ответственные за вывоз мусора будут мониторить этот момент.

- Еще было очень много споров и рассуждений, как взимать плату за вывоз мусора – по количеству прописанных в квартире и частном доме людей, либо с квадратного метра. Гражданам, которые проживают в больших коттеджах, пришлось бы достаточно много платить за вывоз мусора. Я считаю, что вопрос нужно вынести на публичное обсуждение, - озвучил еще одну проблему господин Тюрин.

Таким образом было принято решение с нового года не вступать в мусорную реформу. Договор с региональным оператором был расторгнут по обоюдному согласию сторон и вывоз мусора остается в составе платы за содержание жилого помещения. Автоматически считаются расторгнутыми и договора с региональным оператором.

- С самого начала у нас было лишь два лицензированных полигона, куда должен был свозиться мусор со всего края. Именно из-за расходов на транспортировку могло возникнуть удорожание. Кроме того, получилось, что не везде эти расходы можно включить в тариф. Теперь же поправки в закон разрешили оборудовать временные места накопления вблизи населенных пунктов, и хотя бы одна проблема будет решена, - отметил министр ЖКХ.

Кстати, министр уточнил, что собрания жильцов, инициированных управляющей компанией или ТСЖ, на которых обсуждается мусорный вопрос и заключаются дополнительные соглашения, ненужен. Таким образом управляющая организация хочет поднять тариф.

Нового регионального оператора будут выбирать по конкурсу в ноябре 2019 года. В целом в течение всего следующего года в регионе предстоит аккредитовать 80 площадок под работу с отходами. В будущем на них могут возвести объекты для сортировки, переработки и захоронения мусора.