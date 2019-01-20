2019-01-20T12:23:49+03:00
Происшествия

Два летчика столкнувшихся в Татарском проливе Су-34 погибли, запутавшись в стропах парашютов

Еще одного пилота, катапультировавшегося после авиакатастрофы, пока не нашли, спасательная операция продолжается
Борис КОКУРИН
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Два летчика столкнувшихся в Татарском проливе Су-34 погибли, запутавшись в парашютной системеДва летчика столкнувшихся в Татарском проливе Су-34 погибли, запутавшись в парашютной системеФото: Борис КОКУРИН
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Источник «Комсомольской правды в Хабаровске» рассказал, что ночью спасателям удалось обнаружить тела двух летчиков, катапультировавшихся в Японское море после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34.

- Одного подняли живого, двоих нашли – они погибшие, еще одного ищут, - поделился источник. – Погибшие летчики запутались в стропах парашюта. У них есть плот для спасения, вот возле этих плотов и нашли в стропах, запутанных. Летчики лежали в воде, можно предположить, что они либо захлебнулись, либо парашюты не раскрылись, и они разбились об воду, может быть они просто не смогли выбраться на плот и погибли от переохлаждения. Сейчас это выясняется. Что касается четвертого летчика, то его еще ищут – нашли его плот, но человека ни в нем, ни рядом не было.

По словам источника, на море было сильное волнение в шесть-восемь балов, плюс низкая температура, что не только существенно осложнило спасательную операцию, но и сократило шансы на выживание пилотов. Спасательный плот небольшой, залезть в него даже при спокойном море сложно, а при таком волнении - настоящая проблема. А без плота, в одном гидрокостюме продержаться в ледяной воде можно всего несколько десятков минут. Спасательная операция продолжается.

Напомним, что авиакатастрофа с двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34 произошла в пятницу 18 января, в 15:07 по хабаровскому времени. Минобороны сообщило, что самолеты столкнулись крыльями, после чего один из них упал в Татарский пролив. Члены экипажа успели катапультироваться. На месте происшествия вылетели несколько вертолетов Ми-8, Самолет Ан-12 и морские суда.

В первые же часы поисковой операции спасатели подняли на борт одного из пилотов. Его доставили на военный полигон на самолете с военными медиками на борту. После этого было найдено тело еще одного из летчиков, через несколько часов нашли еще одного – тоже погибшего.

Военное следственное управление СК России по Тихоокеанскому флоту возбудило уголовное дело по факту крушения самолетов «Нарушение правил полетов и подготовки к ним».

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