Утром - деньги, вечером - стулья: краевые перевозчики настаивают на авансах за перевозку льготников

Несмотря на то, что благое начинание поддерживают все: и перевозчики, и правительство - у инициативы, призванной помочь с правом на проезд льготным категориям граждан, есть подводные камни.

С июня в Хабаровске, а с октября в Комсомольске-на-Амуре и других районах Хабаровского края вводится социальная транспортная карта – специальный электронный проездной для федеральных и региональных льготников.

С транспортными льготниками в регионе покончили еще в 2015 году, при прошлом губернаторе. Но в 2018-ом, проиграв в первом туре выборов, Вячеслав Шпорт попытался вернуть себе голоса хотя бы пенсионеров. Им он и пообещал возродить льготный проезд.

Законопроект был внесен в краевую думу накануне второго тура выборов, депутаты постарались и в авральном режиме приняли закон №360 от 20 сентября 2018 года. Не помогло. Выборы предыдущий губернатор провалил. Теперь то, что было обещано Вячеславом Шпортом приходится выполнять правительству Сергея Фургала. Закон есть закон.

Сейчас в крае льготным проездом смогут воспользоваться 368 тысяч человек. В правительстве объявлен конкурс на регионального оператора, который сможет развернуть эту систему, и пытаются договориться о вариантах компенсации льготных поездок с пассажирскими перевозчиками.

В министерстве социальной защиты края настаивают на компенсации по факту – сколько перевезли, столько в начале следующего месяца и получите, транспортников такой вариант не устраивает категорически.

Еще свежи воспоминания, когда муниципальные предприятия Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре прогорали именно на перевозке льготников.

Чего стоит только история с Комсомольским трамвайным управлением: для того, чтобы компенсировать долги, образовавшиеся именно из-за многолетней перевозки обладающих льготами пассажиров предприятию, пришлось закрывать один из маршрутов и продавать рельсы. Хватило ненадолго, сейчас в Комсомольске трамваи стоят на приколе.

Из-за долгов по льготным перевозкам, копившихся годами приказал долго жить и главных хабаровский автобусный парк - ПАТП-1.

- Если людям раздадут транспортные карты, назовут их социальными и на них уже будут деньги, мы с радостью это примем. А если, как предполагается в одном из проектов – сначала мы будем по ним возить, а через месяц, возможно, получать за это деньги, нас такой вариант не устроит категорически, - отмечает Валентин Шадуя, директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозок» города Хабаровска. – У нас уже есть горький опыт, когда свои деньги приходилось буквально выпрашивать. А мы же возим людей! Нам нужно заправляться, платить заработную плату – все это нужно сразу, а не потом. Боюсь, что еще много всплывет подводных камней, которые сейчас даже предугадать сложно. Поэтому лучше сразу: выдали социальную карту, а на ней деньги.

Кстати, большинство проблем, связанных с льготными перевозками, решится именно благодаря электронному проездному. Здесь уже не будет трудностей с подсчетом количества поездок совершенных льготниками. Так было еще несколько лет назад, когда в салонах ездили специальные контролеры, буквально по головам считавшие пенсионеров - все будет фиксироваться автоматически.

Данные начнут поступать в сервисный центр в режиме онлайн. Оператор получит полную картину обо всех поездках льготников и о затратах, понесенных перевозчиками. Впрочем, наладить эту систему - это уже забота оператора, который выиграет конкурс. К нему у перевозчиков есть свои пожелания.

- Не надо ничего менять, уже есть организация, которая занимается транспортными картами, система налажена и худо-бедно работает- подчеркивает Валентин Шадуя. – Вот они пускай и занимаются социальными картами. Представьте, что начнется, если в автобусе будет не один электронный терминал, а два? Один для обычных транспортных карт, другой для социальных. И водители, и кондукторы просто запутаются. Поэтому я не вижу необходимости в еще одном операторе.

В одном перевозчики уверены: с правительством края удастся договориться, выхода у власть предержащих просто нет, возить льготников придется именно транспортникам.