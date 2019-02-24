2019-02-24T06:24:55+03:00
Происшествия

В Хабаровске женщина в одиночестве родила на полу роддома из-за нехватки врачей

Медики оправдываются и говорят, что все было немного не так
Мирослава КИМ
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В Хабаровске женщина в одиночестве родила на полу роддома из-за нехватки врачейВ Хабаровске женщина в одиночестве родила на полу роддома из-за нехватки врачейФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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ОДИНОКИЕ РОДЫ

В Хабаровске возник спор между 35-летней местной жительницей и роддомом №2. Женщина уверяет, что родила ребенка фактически на полу. По ее словам, в палате на тот момент не было врача, акушер-гинеколог появился только, когда услышал крик ребенка, которого сама роженица и подняла с пола.

Хабаровчанка утверждает, что ее осмотрели лишь один раз, а потом перевели в предродовую палату, где они и дожидалась того, к чему готовилась девять месяцев. Врачи говорили, что рожать пока рано, раскрытие не полное, схватки не частые, и оставили пациентку одну. Ушли в соседнюю палату - операционную. Именно в этот момент у горожанки началась активная стадия схваток. Крики о помощи ни к чему не привели. В роддоме не хватает врачей, а тот единственный, что был на тот момент, оказался занят. От боли женщина скатилась на пол, где и родила ребенка. По ее словам, врач пришел только, когда услышал крики малыша.

Естественно, родители практически сразу же написали жалобу на медперсонал и обратились в полицию. В самом учреждении уже проводится служебное расследование.

ВРАЧЕБНОЕ ОТРИЦАНИЕ

- Нам звонили из прокуратуры, но лично пока не приезжали. Мы в этой ситуации разберемся, - говорит в разговоре с «КП-Хабаровск» Дмитрий Ежов, главный врач родильного дома № 2. - Женщина не оставалась без медицинской помощи. Ребенок на руки акушерки родился, иначе и быть не могло. Малыша осматривал педиатр, маму врач тоже осматривал. С ними все хорошо, опасных ситуаций для них не было никаких. А для нас – врачей акушер-гинекологов это самое важное. На четвертые сутки мы их выписали.

По его словам, это вторые роды у этой женщины, поэтому все происходило непредсказуемо. Отметил, что врач вышел в операционную на 15 минут. Руководитель родильного дома уверен, что женщина преследует свои меркантильные интересы. Дмитрий Жанович убежден, что роженица хочет обогатиться за счет больницы, поэтому и придумала эту историю. Кстати, в жалобе она описала не только все свои претензии, но и финансовые пожелания. Просит она за моральный ущерб один миллион рублей, что делает эту историю еще более запутанной. В любом случае разбираться кто прав, а кто виноват будут сотрудники прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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