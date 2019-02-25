«А если бы малышка погибла»: жительница Хабаровска рассказала, как рожала на кафельном полу роддома в одиночестве

В Хабаровске 6 февраля произошел случай, который с трудом укладывается в голове. 35-летняя женщина родила на полу в роддоме. Врачи оставили ее одну, проведав лишь три раза за 7 часов. Но начнем по порядку.

БЕДЫ НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО

Среда, 6 февраля. На часах около трех часов ночи. Мария будит своего мужа Дениса со словами «кажется, пора» . Посмотрев рекомендации в интернете, что делать и пора ли вызывать врачей, супруги не торопясь стали собирать вещи в больницу. Для них это вторые роды, поэтому паники не было совсем. Скорую помощь вызвали ближе к 6 утра. Медики приехали быстро, посадили семью в карету и увезли в родильный дом №2.

«А если бы малышка погибла»: жительница Хабаровска рассказала, как рожала на кафельном полу роддома в одиночествеФото: Из личного архива героя публикации

Беды, на тот момент, ничего не предвещало. Счастливые Мария и Денис готовились во второй раз стать родителями, на это раз ждали девочку. О том, что здесь что-то неладное роженица поняла лишь в предродовой палате. Вокруг не очень чисто, врач без особого энтузиазма осмотрел ее и ушел. Ближе к 11:00 в дверях появилась акушерка, поставила КГТ- прибор для измерения сердцебиения ребенка, и умчалась вдаль по коридорам.

- С семи утра и до двух врач-акушер осмотрел меня лишь один раз при приеме, - «КП-Хабаровск» удалось связаться и подробно поговорить с Марией, мамой новорожденной. - Все остальное время я была одна, хотя находилась уже в потугах и схватках, грубо говоря, в родах. Около 13:30 меня осмотрела медсестра, сказала ждать врача, хотя в тот момент я уже даже говорить не могла. Было глубокое дыхание и схватки.

Женщина уверенна, что если бы акушерка более детально осмотрела ее, то поняла – времени на «подождать врача» нет, ребенок вот-вот появится на свет.

«ПРИЕХАТЬ В РОДДОМ И РОДИТЬ НА ПОЛУ»

- В какой-то момент почувствовала, что ребенок идет по родовым путям, скатилась на пол - на четвереньки. Помню, что головка малышки упала мне прямо в руки. Тогда я поняла, что все. Я рожаю. Со второй потуги ребенок полностью из меня вышел. Она маленькая совсем, всего около 2,7 килограмма. Как ракета выскочила, - вспоминает Мария. - Моя малышка соскользнула между рук и упала на пол, после чего закричала. Акушерка прибежала, когда я уже взяла свою девочку на руки.

А дальше, как говорит Мария, медсестра выбежала из палаты в родильный зал, где взяла ножницы, вернулась и перерезала пуповину. После этого акушерка взяла новорожденную у хабаровчанки и совершенно спокойно предложила пройти в родовую.

- Вы сами идти можете? Спросила она меня, – цитирует слова акушерки Мария. - Я встала и пошла в родильный зал, а между ног у меня болтались ножницы-щипцы. Там я рожала плаценту -завершала процесс родов. И только, когда я уже легла на кресле, появились врачи. А рожала-то я в предродовой, в антисанитарии, на полу. Неужели это нормально? Приехать в роддом и родить на полу. Где такое вообще видано, уму не постижимо просто. А, если бы малышка погибла? – негодует и задается вопросами Мария.

«А если бы малышка погибла»: жительница Хабаровска рассказала, как рожала на кафельном полу роддома в одиночествеФото: Из личного архива героя публикации

УЩЕРБ НА МИЛЛИОН

Врачи же уверяют, что все было не так. По их словам, «ребенок вышел в руки акушерки». Да, не в родовом зале, но, тем не менее, рядом была медсестра. Этой же версии придерживается и министр здравоохранения Хабаровского края. В целом, медики считают, что это нормально.

- Женщины дома рожают, в своих квартирах, в машинах скорой помощи. А это были повторные, стремительные роды, все произошло очень быстро. Роды это процесс, который может происходить быстро и непредсказуемо. Не факт, что если бы все происходило в родовой палате, пока акушерка готовит кресло, ситуация развивалась бы по-другому. Но здесь-то помощь была оказана, - рассказывает Дмитрий Ежов, главный врач родильного дома №2.

В итоге обе стороны спорят, кто из них говорит правду, а кто сгущает краски или наоборот.

- Женщина хочет с нас деньги поиметь. Она преследует меркантильные цели. Вся эта ситуация утрируется сейчас и обрастает слухами. Собственно она так и обещала, что вокруг истории будет большой ажиотаж, - добавил Дмитрий Ежов.

Разговор между пациенткой и руководителем роддома состоялся спустя несколько дней после инцидента. Женщина пришла к нему, чтобы написать жалобу, в которой требовала уволить врача-акушера, не предпринявшего никаких мер, и миллион рублей в виде морального ущерба.

Ситуацию попытался прояснить Александр Витько, глава краевого минздрава. Он заверил, что врачей в тот день хватало – их было трое, плюс заведующий отделением. Но часть из них были в операционной, другие на обходе. По словам чиновника, одну пациентку оставили лишь ненадолго.

- Акушерка отлучилась из предродовой, в это время излились околоплодные воды и сразу стремительно начались потуги. Женщина опустилась с кровати на пол, присела и закричала. На крик именно самой женщины, а не новорожденного ребенка прибежала из родильного зала другая акушерка и приняла ребенка, - рассказывал Александр Витько. - На пол младенец не падал, помощь в родах была оказана, как и полагается в подобных экстренных ситуациях. Матери предложили выложить ребенка на живот или приложить к груди, но она отказалась.

ЗА ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ПРАВДУ

Однако отстаивать свою правду родители намерены до конца. Девочку они, кстати, назвали Варвара. Они уже написали заявление в следственный комитет. Теперь к служебной проверки прибавилась и правоохранительная. Обе еще в процессе, но уже сейчас дознаватели сообщили, женщина рожала без помощи медиков. Они узрели в действиях врачей бездействие, а вернее повод для возбуждения уголовного дела по статье «Оказание роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Но врачи и минздрав твердо стоят на своем: они ни в чем не виноваты, а родители хотят обогатиться за счет родильного дома.

- Мама с новорожденной выписаны домой на четвертые сутки в удовлетворительном состоянии и только перед выпиской женщина потребовала уволить акушерку и выплатить ей миллион рублей за непонятный «моральный» ущерб. В противном случае она обещала «прославить роддом» и обратится в следственные органы. Однако, никакого ущерба причинено не было, помощь оказана правильно в соответствии со сложившейся экстренной ситуацией при стремительных родах! Удивительно, что не здоровье малыша и дальнейший прогноз ее беспокоили, а деньги, - резюмировал Александр Витько.

«А если бы малышка погибла»: жительница Хабаровска рассказала, как рожала на кафельном полу роддома в одиночествеФото: Из личного архива героя публикации

Он добавил, что минздрав готов отстоять честь и деловую репутацию роддома в суде. Так или иначе поставит точку в этом конфликте следственный комитет. «КП-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.