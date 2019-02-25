Памела Андресон встала на защиту косаток и белух из Хабаровского края, заточенных в «китовой тюрьме»

51-летняя звезда Голливуда Памела Андерсон в очередной раз обратила внимание на «китовую тюрьму», расположенную в бухте Средняя в Приморском крае. Напомним, что там на протяжении полугода в заточении находятся порядка сотни белух и косаток, выловленных у берегов Хабаровского края. По сведениям экологов, морские животные там погибают, потому что их содержат в ужасных условиях. А сами отловщики планируют продать животных бизнесменам из Китая.

Звезда Голливуда написала открытое письмо, которое она адресовала Владимиру Путину.Фото: Евгения ГУСЕВА

Свое открытое письмо прославившаяся звезда «Спасателей Малибу» адресовала президенту страны Владимиру Путину. Памела Андерсон просит главу государства выпустить заключенных этого «СИЗО» на свободу. Актриса обратила внимание на то, что условия содержания белух и косаток беспокоят международное сообщество. По мнению известной блондинки, приняв решение в пользу свободы, Россия в очередной раз утвердит свое лидерство.

Краткое, но емкое послание опубликовано в открытом доступе в интернете на сайте благотворительного фонда актрисы 24 февраля 2019 года. В конце письма американка напечатала: «With respect, Pamela Anderson».

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