2019-03-06T09:35:17+03:00
Общество

Причины оставаться Хабаровске: рейтинг городских мест притяжения

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Причины оставаться Хабаровске: рейтинг городских мест притяженияПричины оставаться Хабаровске: рейтинг городских мест притяжения
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В февральском материале мы публиковали мнения горожан по поводу городского благоустройства.

В рамках исследования потенциала Хабаровска и его жителей девелоперская компания «Талан», всероссийская сеть Центров прикладной урбанистики и Открытый Университет интеллектуального развития человека продолжает изучать мнения хабаровчан, чтобы выяснить основные проблемы города по версии самих жителей.

В продолжении исследования организаторы решили выяснить, как проводят свободное время горожане, которые решили жить и работать в Хабаровске несмотря на непростой климат и проблемы городского благоустройства.

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- Для меня один из поводов не уезжать из Хабаровска - это любовь к дальневосточной природе. Нужно полностью переосмыслить открытие, освоение нашей земли, - говорит житель Центрального района.

- Меня сам город вдохновляет. Он очень красивый. Я люблю гулять по нему, люблю каждый дом в нем. Наша центральная улица, это практически все памятники федерального значения. У нас очень зеленый город, очень много цветов. Тут сама природа дышит, вдохновляет, тут можно восстанавливать здоровье. Но мы не смотрим в эту сторону, - Валентина, общественный деятель.

В массовом опросе приняли участие жители Центрального, Кировского, Железнодорожного, Индустриального и Краснофлотского районов города.

Посвящают большинство времени домашнему отдыху и хозяйственным заботам, принимают гостей или ходят в гости около трети (35%) горожан.

Вторым по популярности видом досуга выступают прогулки в парках, скверах, на набережной - 16,3%, отдых за городом (15,0%), или посещение ТЦ с покупками и досугом (14,5%).

Занятия спортом, самообразованием или посещение культурных событий по выходным выбирает каждый десятый (8,5% и 11% горожан соответственно).

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Интересно, что при существенном увеличении плотности людей в Центральном районе по праздничным и выходным дням, популярность прогулок в собственном районе или дворе (39%) сопоставима с прогулками в парках, скверах и на набережной в центральной части города (40,2%).

В исследовании была выявлена значительная доля горожан, которые не довольны или затрудняются с оценкой своего удовлетворения от проведения свободного времени (41,6%). Также, значимая доля горожан редко или почти никогда не бывает на городских событиях и праздниках (55,5%). Возможно, что горожанам недостает эмоций, которые можно пережить во время ярких городских событий.

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«Вопрос в том, что город погружается в пенсионное состояние. Что конкретно, я так выделить не могу. Где-то светофоры меняют, там асфальт положили. Все жалуются на асфальт, но у нас от -30 до +30, что поделать. В городе главное – люди» - Игорь, музыкант

Мы решили составить рейтинг городских мест отдыха и продолжить исследование - какие места в городе - самые популярные у хабаровчан?

Финал проекта по исследованию развитию городской среды Хабаровска состоится 13 и 14 марта. Принять участие в конференции по разработке стратегии городского развития может каждый житель Хабаровска. Регистрация открыта на официальном сайте проекта: урбанистика.талан.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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