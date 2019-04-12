2019-04-12T08:03:01+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре началась ликвидация стихийного скотомогильника

Предстоит уничтожить более 150 фрагментов тел крупного рогатого скота
Виктор ОРАТАЙ
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В Комсомольске-на-Амуре началась ликвидация стихийного скотомогильникаВ Комсомольске-на-Амуре началась ликвидация стихийного скотомогильникаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 12 апреля, началась ликвидация незаконного и опасного для жителей города и окружающей среды скотомогильника. Решение об этом накануне приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

В начале недели местные жители обнаружили на берегу ручья Клюквенного и в его русле более полусотни фрагментов тел животных.

По оценкам специалистов, это отходы от нелегального убоя крупного рогатого скота. На некоторых телах были обнаружены бирки, после проведенной проверки выяснили, что на территории города этот скот на учет не ставился. Помимо убойных отходов крупного рогатого скота, есть фрагменты разделки рыбы. Трупов собак не было.

- По российскому законодательству убой скота должен производиться на легальных убойных площадках. Сегодня на территории города зарегистрированы 6 легальных убойных площадок, работают 4, все они находятся под контролем ветеринарных служб. Забой того скота, чьи фрагменты обнаружены у ручья Клюквенного, на легальных площадках не проводился, - рассказали "КП-Хабаровск" в администрации города.

На заседании городской комиссии отметили, что есть опасность возникновения чрезвычайной ситуации, связанная с загрязнением всех типов водоисточников и почвы в микрорайоне «Индустриальный». Кроме того, ситуация осложняется и тем, что эта территория является местом отдыха и рыбной ловли местного населения.

Специалисты Комсомольской станции по борьбе с болезнями животных провели отбор проб фрагментов животных. Результаты будут известны в ближайшие дни. Полиция города проводит оперативные мероприятия по установке виновных лиц.

Работы на месте ЧП проводятся силами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города, спасательным формированием Центра гражданской защиты, сотрудниками МУП «Спецавтохозяйства». Собранные фрагменты будут вывезены на городской полигон для уничтожения.

Станция по борьбе с болезнями животных проведёт обработку местности, где были обнаружены фрагменты животных. А специалисты МУП «Горводоканала» возьмут пробы воды из источников.

При проведении всех работ особое внимание будет уделено безопасности сотрудников, занятых в операции по очистке территории. Огромный скотомогильник на берегу живописного озера обнаружили жители Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, что останки животных были выброшены прямо в водоем. Ветеринары после осмотра не исключили, что животные могли быть заражены ящуром. В основном на берегу были обнаружены шкуры коров, отделенные от туш. Часть шкур – разбросана по берегу, и очень многие – вмерзли в лед водоема. Возможно, что для подъема всех фрагментов туш придется задействовать спасателей.

- Скорее всего, завезенные – либо Амурская область, либо Забайкальский край. А ящур очень далеко разносится, в том числе - на шкурах животных. Это стихийное бедствие. Ящур чем грозит – если заболевает хотя бы одно животное в одном хозяйстве, все животные подвергаются убою, и мясо использовать нельзя, это все сжигается. Поэтому, чем людей накормили – тоже вопрос, - рассказал Алексей Щеглюк, начальник противоэпизоотического отдела станции по борьбе с болезнями животных Комсомольска-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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