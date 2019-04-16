В Хабаровском крае под домашний арест отправили прокурора-коррупционера

Громкий коррупционный скандал разразился в Хабаровске в начале апреля. Сотрудники ФСБ задержали прокурора железнодорожного района Дмитрия Губанова и его сообщника, имя которого не разглашается. Прокурора взяли по подозрению в посредничестве при получении взятки. Сумма крупная – около двух миллионов рублей.

Как рассказали в краевом следственном комитете, задержание произошло 11 апреля, взяли прокурора, что называется, с поличным. Силовики вломились в кабинет прямо во время передачи денег – фигурант одного из уголовных дел протягивал прокурору конверт с купюрами. Видео задержания есть на нашем сайте. Ходатайствовал о проведении оперативно-розыскных мероприятий непосредственный начальник подозреваемого – прокурор Хабаровского края.

- В прокуратуре Хабаровского края факты коррупции и злоупотребления должностным положением преследуются бескомпромиссно, - отметили в ведомстве.

Сейчас в отношении бывшего сотрудника надзорного органа следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Если вина бывшего прокурора будет доказана, ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Пока же в Центральном районном суде было рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому.

- Судья определил, что с 13 апреля подозреваемый будет находиться под домашним арестом два месяца, - рассказала Валентина Королева, помощник судьи Центрального районного суда города Хабаровска.

По данным краевой прокуратуры, только за три месяца этого года в суды было направлено 34 уголовных дела в отношении 38 человек, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений. 27 из них, в том числе должностные лица органов исполнительной власти и правоохранительных органов, уже получили реальные сроки.