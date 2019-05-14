На Сахалине мать, которую обвинили в зверском убийстве годовалой дочери, выпустили на свободу

О жуткой трагедии, случившейся в маленьком сахалинском селе Шебунино, стало известно в октябре прошлого года. Началось все с ужасной новости – в мусорном контейнере в 100 метрах от жилого дома №9 по улице Дачной местные жители нашли тело малышки, спрятанное в пакете. Ножевые ранения на теле девочки указывали на криминальный след в истории. Пока все село стояло на ушах от таких новостей, оперативники по подозрению в убийстве задержали 37-летнюю мать ребенка.

Оказалось, что женщина не местная, приехала в село вместе с малышкой, чтобы погостить у знакомых. Но вот повод у нее был весьма сомнительный – застолье. В итоге все сильно напились, а сама горе-родительница напрочь забыла о своем ребенке. Девочка начала капризничать. Хозяин вечеринки сделал матери замечание, сказав успокоить дочь. Вместо материнской ласки малышка получила удар об пол, женщина ее уронила на глазах у друзей. Разумеется, ребенок от боли начал плакать еще сильнее. При первом допросе женщина рассказала следователям ужасающие подробности того вечера.

- Разозлившись, что не может успокоить ребенка, женщина отнесла девочку в ванную комнату, положила в ванну, сходила на кухню за ножом и нанесла им удары в спину дочери, - вспоминают слова женщины в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области. - Затем, поместив тело в пакет, выбросила с балкона второго этажа, спустилась и отнесла пакет в мусорный контейнер. После этого отправилась ночевать к своей знакомой.

В итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». За совершение преступления ей грозило вплоть до пожизненного лишения свободы. Вскоре все материалы передали оперативникам из отдела расследования особо важных дел. Сама мать оказалась за решеткой по решению суда.

И вот спустя восемь месяцев стало ясно, что женщина, которая дала признательные показания, не причастна к убийству несовершеннолетней. Ее еще в марте выпустили на свободу.

- Действия матери будут квалифицированы по другой статье Уголовного кодекса РФ. В связи с этим в ее отношении избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, - отметила в разговоре с корреспондентом «КП»-Хабаровск» Ольга Чебыкина, руководитель СУ СК России по Сахалинской области. - Она предусматривает уголовную ответственность за оставление ребенка в опасности, что, в свою очередь, создало условия для убийства.

Теперь под подозрением два человека, которые находились в квартире с девочкой. Матери же теперь грозит другое наказание – до одного года лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на финальной стадии. Вскоре оно будет передано в прокуратуру, а затем в суд.