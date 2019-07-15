2019-07-15T11:50:14+03:00
Происшествия

Хотел посмотреть, как работают оперслужбы: в Хабаровске задержали телефонного террориста

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в одном из торговых центров города заложена бомба
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Хотел посмотреть, как работают оперслужбы: в Хабаровске задержали телефонного террористаХотел посмотреть, как работают оперслужбы: в Хабаровске задержали телефонного террористаФото: Владимир ЗЕНКОВ
Изменить размер текста:

Звонок о том, что в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Хабаровска заложена бомба, поступил в полицию в прошлую субботу. На место немедленно выдвинулись пожарные, медики, полицейские, сотрудники Росгвардии, взрывотехники и кинологи.

Для того, чтобы осмотреть все здание - от чердачных помещений до подвала - потребовалось чуть меньше полутора часов, все это время торговые площади простаивали, из павильонов были эвакуированы 250 человек. Однако взрывоопасного предмета, о котором сообщал анонимный «доброжелатель», кинологи так и не нашли.

После того, как на месте отработали оперативные службы, за дело принялись следователи уголовного розыска. Для того, чтобы найти анонима, им потребовалось всего около суток.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния был задержан 39-летний безработный хабаровчанин. Свой поступок он объяснил любопытством – хотел посмотреть, как работают оперативные службы. Следователи установили, что после совершения звонка гаджет любопытный хабаровчанин выкинул, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас любопытствующий «минер» дал подписку о невыезде и ждет окончания следствия. На него заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», по которой мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

В то же время полиции никак не удается найти других телефонных злодеев, которые вот уже второй месяц терроризируют магазины «Самбери». Атаки начались в мае, последняя была совершена в прошлую субботу, причем география «минирования» существенно расширилась. Попали под удар торговые точки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Уссурийске и Благовещенске.

«Доброжелатели» сообщили, что в одном из магазинов сети бомба, но в каком именно, не уточнили. В результате соответствующим службам пришлось закрывать и обыскивать все супермаркеты. Предприниматели терпят грандиозные убытки, исчисляемые десятками миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, еще в октябре в торговую сеть стали приходить электронные письма с угрозами сорвать работу предприятия, если руководство не заплатит шантажистам. Сейчас это дело находится на контроле у краевого управления внутренних дел.

Кстати, пойманный телефонный террорист с этим делом никак не связан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мой друг ищет девственницу. Цена 5000 долларов»: "КП" достала переписку работорговца с 16-летней девочкой, которую пытались продать в Москве
Как минимум два человека участвовали в продаже ребенка в сексуальное рабство. Один – знакомился, а второй непосредственно договаривался о сделке [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
«Покровской ухой» хабаровчанам напомнили о подвиге апостолов Петра и Павла
Первый глэмпинг начал работать в Хабаровском крае
Четыре взрослых и один ребенок утонули в Биробиджане в нынешнем купальном сезоне
Бывший чиновник довел до штрафа коммерческую фирму в Еврейской автономии
Пациенты психоневрологического интерната в Хабаровском крае выздоравливают
Хабаровчан приглашают на международный фестиваль-конкурс «Русский бас»
Неизвестный в Хабаровском крае полез в чужую квартиру за продуктами для застолья
В Хабаровском крае предложили отложить поправки, касающиеся создания приютов для животных
Поселок в Хабаровском крае фактически отрезан от цивилизации из-за разбитых дорог
В Комсомольске стало на одну безопасную дорогу больше
Утонувшую девочку в Комсомольске еще ищут, утонувшего биробиджанца уже нашли
Самолет, на котором в Хабаровский край доставили дамбы, забросит гуманитарный груз в Иркутск
Приморчанин выследил хабаровскую пенсионерку и напал на нее в подъезде
В Хабаровском крае обновили антирейтинг компаний-неплательщиков за электричество
На неучтенных котельных в Хабаровском крае нашли неприятный сюрприз
Не выплатил зарплату и стал осужденным директор фирмы в Хабаровске
Школьники из Харбина проведут время со сверстниками в Хабаровске
После аварии на водителя-полицейского в Хабаровске возбудили уголовное дело
В Еврейской автономии умирают чаще, чем рождаются
В Хабаровске больше сотни домов отключили от горячего водоснабжения