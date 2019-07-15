Хотел посмотреть, как работают оперслужбы: в Хабаровске задержали телефонного террориста

Звонок о том, что в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Хабаровска заложена бомба, поступил в полицию в прошлую субботу. На место немедленно выдвинулись пожарные, медики, полицейские, сотрудники Росгвардии, взрывотехники и кинологи.

Для того, чтобы осмотреть все здание - от чердачных помещений до подвала - потребовалось чуть меньше полутора часов, все это время торговые площади простаивали, из павильонов были эвакуированы 250 человек. Однако взрывоопасного предмета, о котором сообщал анонимный «доброжелатель», кинологи так и не нашли.

После того, как на месте отработали оперативные службы, за дело принялись следователи уголовного розыска. Для того, чтобы найти анонима, им потребовалось всего около суток.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния был задержан 39-летний безработный хабаровчанин. Свой поступок он объяснил любопытством – хотел посмотреть, как работают оперативные службы. Следователи установили, что после совершения звонка гаджет любопытный хабаровчанин выкинул, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас любопытствующий «минер» дал подписку о невыезде и ждет окончания следствия. На него заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», по которой мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

В то же время полиции никак не удается найти других телефонных злодеев, которые вот уже второй месяц терроризируют магазины «Самбери». Атаки начались в мае, последняя была совершена в прошлую субботу, причем география «минирования» существенно расширилась. Попали под удар торговые точки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Уссурийске и Благовещенске.

«Доброжелатели» сообщили, что в одном из магазинов сети бомба, но в каком именно, не уточнили. В результате соответствующим службам пришлось закрывать и обыскивать все супермаркеты. Предприниматели терпят грандиозные убытки, исчисляемые десятками миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, еще в октябре в торговую сеть стали приходить электронные письма с угрозами сорвать работу предприятия, если руководство не заплатит шантажистам. Сейчас это дело находится на контроле у краевого управления внутренних дел.

Кстати, пойманный телефонный террорист с этим делом никак не связан.